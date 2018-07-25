Чех не собирается назад в "Челси" и хочет остаться первым номером "Арсенала"

Петр Чех Голкипер "Арсенала" Петр Чех развеял слухи насчет своего возвращения в "Челси" и заявил о намерении сражаться за роль первого номера "канониров".

Ранее этим летом "Арсенал" потратил 22 миллиона фунтов на приглашение Бернда Лено из "Байера", в результате чего под угрозой оказалась не только роль Чеха как основного голкипера команды, но и будущее Петра в клубе в целом.

По слухам, из-за вероятной продажи Тибо Куртуа "Челси" всерьез задумывается о возвращении Чеха, однако 36-летний голкипер сосредоточен только на "Арсенале".

"Нет, я не контактировал с "Челси".

"У меня есть контракт с "Арсеналом", и я сосредоточен на этом сезоне, на конкуренции между голкиперам, потому что у нас достаточно вариантов на этой позиции".

"Я стараюсь изо всех сил, чтобы показать тренеру, что я готов занять место в стартовом составе на старте сезона. Такова моя цель, а что касается спекуляций, то я за ними особо не слежу", — цитирует Чеха ESPN.



Метки Арсенал, Челси, Чех

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2018 14:00

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  1. mousta 25.07.2018 14:26 # mousta
    даже чех поссал на ливапю

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  2. ganinilyha 25.07.2018 14:14 # ganinilyha
    Такой даун. Конечно же Лено будет первым номером. По крайней мере до 2-3 ошибок, которых может быть вообще не дождёшься.

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  3. das357 25.07.2018 14:11 # das357
    Топарь, 10-15 очков принесет.

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