Чех не собирается назад в "Челси" и хочет остаться первым номером "Арсенала"

Голкипер "Арсенала" Петр Чех развеял слухи насчет своего возвращения в "Челси" и заявил о намерении сражаться за роль первого номера "канониров".

Ранее этим летом "Арсенал" потратил 22 миллиона фунтов на приглашение Бернда Лено из "Байера", в результате чего под угрозой оказалась не только роль Чеха как основного голкипера команды, но и будущее Петра в клубе в целом.



По слухам, из-за вероятной продажи Тибо Куртуа "Челси" всерьез задумывается о возвращении Чеха, однако 36-летний голкипер сосредоточен только на "Арсенале".



"Нет, я не контактировал с "Челси".



"У меня есть контракт с "Арсеналом", и я сосредоточен на этом сезоне, на конкуренции между голкиперам, потому что у нас достаточно вариантов на этой позиции".



"Я стараюсь изо всех сил, чтобы показать тренеру, что я готов занять место в стартовом составе на старте сезона. Такова моя цель, а что касается спекуляций, то я за ними особо не слежу", — цитирует Чеха ESPN.