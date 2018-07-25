"Наполи" отклонил предложение в 89 миллионов фунтов из Премьер-Лиги по Кулибали

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что этим летом отклонил предложение в 89 миллионов фунтов неназванного клуба Премьер-Лиги о покупке защитника Калиду Кулибали.

Достоверно известно, что прошлым летом заполучить Кулибали пытался "Челси". После назначения Маурицио Сарри главным тренером "синих" появились слухи, что интерес к сенегальцу будет возобновлен.



Также 27-летнего Кулибали связывали с переходом в "Манчестер Юнайтед", однако Де Лаурентис не позволил обновить мировой рекорд по стоимости защитника — Калиду не продается.



"Это правда, мы получили предложение в 100 миллионов евро из Премьер-Лиги по Кулибали, но мы не собираемся его продавать. Он очень хороший человек, и у нас никогда не было проблем с ним", — сообщил Де Лаурентис радиостанции Kiss Kiss.