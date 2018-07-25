"Наполи" отклонил предложение в 89 миллионов фунтов из Премьер-Лиги по Кулибали

Калиду Кулибали Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что этим летом отклонил предложение в 89 миллионов фунтов неназванного клуба Премьер-Лиги о покупке защитника Калиду Кулибали.

Достоверно известно, что прошлым летом заполучить Кулибали пытался "Челси". После назначения Маурицио Сарри главным тренером "синих" появились слухи, что интерес к сенегальцу будет возобновлен.

Также 27-летнего Кулибали связывали с переходом в "Манчестер Юнайтед", однако Де Лаурентис не позволил обновить мировой рекорд по стоимости защитника — Калиду не продается.

"Это правда, мы получили предложение в 100 миллионов евро из Премьер-Лиги по Кулибали, но мы не собираемся его продавать. Он очень хороший человек, и у нас никогда не было проблем с ним", — сообщил Де Лаурентис радиостанции Kiss Kiss.



Метки Кулибали, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 996

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mo-mo 25.07.2018 14:24 # mo-mo
    опять пенсы обоссаны

    (ответить)

  2. das357 25.07.2018 14:13 # das357
    Да это Ливерпуль, с денег по Коутиньо

    (ответить)

  3. farot 25.07.2018 13:55 # farot
    какой же он пиздабол

    (ответить)

  4. reams 25.07.2018 13:32 # reams
    Наверняка Арсенал, правда куда его, итак одни топари в зщ

    (ответить)

  5. firmino9 25.07.2018 13:32 # firmino9
    Началась пиар компания)))) Хочет чтоб мю забрал его побыстрее)
    за 100 млн евро Де Лаурентис давно упаковал бы его, и сам отвез)

    (ответить)

  6. alexomck 25.07.2018 13:18 # alexomck
    Клопп никак не успокоится.

    (ответить)

  7. sisyazavr 25.07.2018 13:08 # sisyazavr
    Хм, кто же это мог бы быть)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: