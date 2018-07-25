"Наполи" отклонил предложение в 89 миллионов фунтов из Премьер-Лиги по Кулибали
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что этим летом отклонил предложение в 89 миллионов фунтов неназванного клуба Премьер-Лиги о покупке защитника Калиду Кулибали.
Достоверно известно, что прошлым летом заполучить Кулибали пытался "Челси". После назначения Маурицио Сарри главным тренером "синих" появились слухи, что интерес к сенегальцу будет возобновлен.
Также 27-летнего Кулибали связывали с переходом в "Манчестер Юнайтед", однако Де Лаурентис не позволил обновить мировой рекорд по стоимости защитника — Калиду не продается.
"Это правда, мы получили предложение в 100 миллионов евро из Премьер-Лиги по Кулибали, но мы не собираемся его продавать. Он очень хороший человек, и у нас никогда не было проблем с ним", — сообщил Де Лаурентис радиостанции Kiss Kiss.
25.07.2018 13:00
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Последние комментарии:
опять пенсы обоссаны
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Да это Ливерпуль, с денег по Коутиньо
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какой же он пиздабол
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Наверняка Арсенал, правда куда его, итак одни топари в зщ
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Началась пиар компания)))) Хочет чтоб мю забрал его побыстрее)
за 100 млн евро Де Лаурентис давно упаковал бы его, и сам отвез)
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Клопп никак не успокоится.
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Хм, кто же это мог бы быть)
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