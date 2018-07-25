Газидис собирается уйти из "Арсенала" в "Милан"

Уже в сентябре "Арсенал" может лишиться своего исполнительного директора Ивана Газидиса, который находится на пороге перехода в "Милан".

Газидис трудится в лондонском клубе с 2008 года, сыграв ключевую роль в построении на "Эмирейтс" новой системы, где роль главного тренера весьма ограничена. При непосредственном участии Ивана "Арсенал" проводил Арсена Венгера и обзавелся директорами Раулем Санллехи со Свеном Мислинтатом.



Однако Sky Sports утверждает, что вскоре "канониры" лишатся своего босса. Газидис согласился на предложение американского хедж-фонда Elliot Management, который с недавних пор владеет "Миланом".



В данный момент новые собственники "россонери" активно тасуют руководящий состав и, как поговаривают, даже собираются пригласить бывшего главного тренера "Челси" Антонио Конте на место Дженнаро Гаттузо.



Меж тем Унаи Эмери, сменивший Венгера ранее этим летом, выразил надежду, что Газидис останется в "Арсенале".



"Я разговариваю с ним каждый день. Он предан "Арсеналу" уже много лет. Думаю, он продолжит здесь трудиться, потому что у нас большой проект, а его преданность "Арсеналу" очень сильна. Мы обсуждаем каждое решение по нашему клубу", — цитирует Эмери Daily Mirror.