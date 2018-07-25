"Ливерпуль" не будет покупать Домагоя Виду

Домагой Вида Вопреки настойчивым слухам в прессе, "Ливерпуль" не будет покупать Домагоя Виду или какого-либо другого центрального защитника этим летом.

На протяжении этого лета то и дело раздаются призывы к главному тренеру "красных" Юргену Клоппу потратиться на достойного партнера Виргилу Ван Дейку по центру обороны. В последние недели на эту роль сватают Виду, одного из лидеров сборной Хорватии, добравшейся до финала Чемпионата Мира в России.

Сегодня утром французское издание L'Equipe передает, что "Бешикташ" отклонил предложение "Ливерпуля" в 22 миллиона евро (19.5 млн. фунтов) по Домагою, оценив свою звезду в 30 млн. евро (26.7 млн. фунтов).

Как передает Liverpool Echo, руководство мерсисайдского клуба сбито с толку столь настойчивыми спекуляциями насчет 29-летнего хорвата, потому что покупка центрального защитника не входит в планы Клоппа на это трансферное окно.

Сообщается, что Юрген доволен выбором игроков в центре обороны и готов провести этот сезон, доверяя Ван Дейку, Деяну Ловрену, Жоэлю Матипу, Джо Гомесу и Рагнару Клавану.



Метки Бешикташ, Вида, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2018 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1714

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  1. lfc4eva 25.07.2018 12:00 # lfc4eva
    Алкаши в АПЛ долго не играют!

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  2. denk 25.07.2018 11:56 # denk
    Давай, давай!!

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  3. firmino9 25.07.2018 11:54 # firmino9
    Отлично

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  4. largo-winch 25.07.2018 11:49 # largo-winch
    отскочили

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  5. raka-eve 25.07.2018 11:06 # raka-eve
    матип травматичный, гомес такой себе цз, клаван может выстрелить в отдельном матче, но чтото не верится в его уровень на всей дистанции. Итого два железобетонных игрока основы, один из которых Ловрен.

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  6. klementino 25.07.2018 11:05 # klementino
    Слава Украине

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  7. mata-hazard 25.07.2018 11:05 # mata-hazard
    У майдаунов кастрюляголовых траур от этой новости будет.

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  8. januzaj00 25.07.2018 11:02 # januzaj00
    Вида-Ловрен
    Мечта для Погба

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  9. sellman 25.07.2018 11:01 # sellman
    Домагой - это типичный портовый отмор.
    Отлично бы вписался в состав.

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