"Ливерпуль" не будет покупать Домагоя Виду
Вопреки настойчивым слухам в прессе, "Ливерпуль" не будет покупать Домагоя Виду или какого-либо другого центрального защитника этим летом.
На протяжении этого лета то и дело раздаются призывы к главному тренеру "красных" Юргену Клоппу потратиться на достойного партнера Виргилу Ван Дейку по центру обороны. В последние недели на эту роль сватают Виду, одного из лидеров сборной Хорватии, добравшейся до финала Чемпионата Мира в России.
Сегодня утром французское издание L'Equipe передает, что "Бешикташ" отклонил предложение "Ливерпуля" в 22 миллиона евро (19.5 млн. фунтов) по Домагою, оценив свою звезду в 30 млн. евро (26.7 млн. фунтов).
Как передает Liverpool Echo, руководство мерсисайдского клуба сбито с толку столь настойчивыми спекуляциями насчет 29-летнего хорвата, потому что покупка центрального защитника не входит в планы Клоппа на это трансферное окно.
Сообщается, что Юрген доволен выбором игроков в центре обороны и готов провести этот сезон, доверяя Ван Дейку, Деяну Ловрену, Жоэлю Матипу, Джо Гомесу и Рагнару Клавану.
25.07.2018 11:00
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Алкаши в АПЛ долго не играют!
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Давай, давай!!
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Отлично
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отскочили
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матип травматичный, гомес такой себе цз, клаван может выстрелить в отдельном матче, но чтото не верится в его уровень на всей дистанции. Итого два железобетонных игрока основы, один из которых Ловрен.
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Слава Украине
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У майдаунов кастрюляголовых траур от этой новости будет.
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Вида-Ловрен
Мечта для Погба
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Домагой - это типичный портовый отмор.
Отлично бы вписался в состав.
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