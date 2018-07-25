Вопреки настойчивым слухам в прессе, "Ливерпуль" не будет покупать Домагоя Виду или какого-либо другого центрального защитника этим летом.

На протяжении этого лета то и дело раздаются призывы к главному тренеру "красных" Юргену Клоппу потратиться на достойного партнера Виргилу Ван Дейку по центру обороны. В последние недели на эту роль сватают Виду, одного из лидеров сборной Хорватии, добравшейся до финала Чемпионата Мира в России.



Сегодня утром французское издание L'Equipe передает, что "Бешикташ" отклонил предложение "Ливерпуля" в 22 миллиона евро (19.5 млн. фунтов) по Домагою, оценив свою звезду в 30 млн. евро (26.7 млн. фунтов).



Как передает Liverpool Echo, руководство мерсисайдского клуба сбито с толку столь настойчивыми спекуляциями насчет 29-летнего хорвата, потому что покупка центрального защитника не входит в планы Клоппа на это трансферное окно.



Сообщается, что Юрген доволен выбором игроков в центре обороны и готов провести этот сезон, доверяя Ван Дейку, Деяну Ловрену, Жоэлю Матипу, Джо Гомесу и Рагнару Клавану.