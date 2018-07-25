Гвардиола считает, что "Ливерпуль" крупно потратился на игроков из-за "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что впечатляющий прошлый сезон в исполнении его команды подстегнул "Ливерпуль" к огромным тратам на трансферном рынке.

Завершив прошлый сезон в 25 очках позади "горожан", этим летом "красные" инвестировали уже 170 миллионов фунтов в укрепление состава, словно подражая трансферной активности "Сити" год назад.



Гвардиола отказывается давать оценку действиям "Ливерпуля", но связывает повышенную в сравнении с самими "горожанами" активность конкурентов на трансферном рынке желанием отобрать титул.



"Каждый клуб делает то, во что верит. Я абсолютно это понимаю и не придаю значения словам, однажды произнесенным кем-либо из нас. Обстоятельства меняются".



"В "Ливерпуле" верят, что им нужны такого рода игроки. Они считают, что так будет лучше для них. Я не собираюсь судить действия других. Мне не нравится, когда мои коллеги говорят про меня или моих игроков, поэтому и я не собираюсь ничего говорить. Если они считают, что так будет лучше для них, то великолепно".



"В прошлом сезоне мы подняли планку в Премьер-Лиге, набрав 100 очков. Уровень был там, теперь он здесь. Теперь мы пытаемся взять эту планку, каждая команда пытается стать лучше".



"Ливерпуль" является претендентом на титул. Мы является другим претендентом. За два моих сезона здесь мы претендовали на титул в одном из них. "Ливерпуль", обладая своей историей, непременно будет ставить перед собой цель выиграть Премьер-Лигу".



"Претендентов много. "Юнайтед" будет сильнее, как и "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм". А также некоторые другие. "Эвертон" назначил хорошего тренера. "Вест Хэм" назначил Мануэля Пеллегрини, который пришел и привел много игроков".



"Поначалу ожидания в отношении каждой команды велики. Мы просто хотим продолжать делать то, что начали делать два сезона назад. Никто не знаем, что произойдет в следующем сезоне Премьер-Лиги. Когда мы начнем, станет видно", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.