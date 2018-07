Светская хроника за среду

"Реал" обдумывает предложение по Уго Льорису. Манчестер Юнайтед" готов заплатить столько, сколько "Челси" хочет за Виллиана. Леон Бэйли хочет перебраться в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Реал" может предложить 60 миллионов фунтов за голкипера "Тоттенхэма" Уго Льориса. (The Sun)



"Челси" рискует упустить нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина, интерес к которому обозначил "Милан". (Evening Standard)



"Ювентус" вступил в борьбу за полузащитника "Челси" Нголо Канте, который может заменить в Турине Миралема Пьянича. (Calciomercato)



"Ювентус" открыт к идее продать полузащитника Миралема Пьянича, чтобы на вырученные деньги вернуть Поля Погба из "Юнайтед". (Corriere dello Sport)



Отчаявшись переманить вингера "Реала" Гарета Бэйла, "Юнайтед" решил сосредоточиться на его одноклубнике Тони Кроосе. (AS)



"Юнайтед" готов заплатить требуемые 62 млн. фунтов за вингера "Челси" Виллиана, который оказался не по карману "Барселоне". (Mundo Deportivo)



"Юнайтед" заинтересован в приобретении защитника "Баварии" Джерома Боатенга. (Kicker)



"Юнайтед" обозначил интерес к защитнику "Барселоны" Йерри Мине. (RMC Sport)



Нападающий "Юнайтед" Антонио Мартиаль готов воспротивиться желанию клуба продать его за рубеж. Француз предпочитает остаться в Премьер-Лиге и перейти в "Челси" или "Тоттенхэм". (The Sun)



На следующей неделе представители атакующего полузащитника "Байера" Леона Бэйли начнут переговоры с заинтересованными клубами Премьер-Лиги. Среди претендентов на 20-летнего игрока значатся "Арсенал" и "Челси". (The Sun)



"Ливерпуль" сохранит нападающего Даниэля Старриджа этим летом и готов потерять англичанина через год свободным агентом. (Liverpool Echo)



Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле может уйти в "Бешикташ". (The Sun)



"Фенербахче" сделал предложение об аренде по нападающему "Тоттенхэма" Винсенту Янссену. (Sky Sports)



Завершив приобретение Ришарлисона, теперь "Эвертон" сосредоточится на переговорах по защитнику "Барселоны" Люке Диню. (Daily Star)



"Эвертон" и "Вест Хэм" заинтересованы в защитнике "Аугсбурга" Мартине Хинтереггере, оцениваемом в 13 млн. фунтов. (The Sun)



"Вулверхэмптон" возьмет в аренду вингбека "Атлетико" Хонни Кастро. (Daily Mail)



Нападающий "Суонси" Андре Айю договаривается о переходе в "Фенербахче" на правах аренды. (Sky Sports)



Другое



Бывший тренер "Челси" Антонио Конте может вскоре сместить Дженнаро Гаттузо у руля "Милана". (Radio Kiss Kiss)



Экс-рулевой сборной Англии Свен-Еран Эрикссон может возглавить Ирак. (Sky Sports)



Наставник "Челси" Маурицио Сарри позволил игрокам своей команды прервать тренировки и посетить свадьбу полузащитника Сеска Фабрегаса во вторник вечером. (Daily Mail)



Бывший комментатор BBC Джон Мотсон выйдет из пенсии и будет работать на радиостанции Talksport. (BBC)