Пеллегрини: "Я не провалюсь"
Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини убежден, что его новый проект не обернется провалом.
В прошлом сезоне "молотобойцы" долгое время находились под угрозой выбывания из Премьер-Лиги, хотя и смогли финишировать на 13-й позиции.
В новом сезоне "Вест Хэм" будет ставить перед собой гораздо более амбициозные цели, учитывая приглашение на тренерский мостик Пеллегрини и ряд дорогостоящих приобретений вроде Фелипе Андерсона, Иссы Диопа и Андрея Ярмоленко.
Мануэль, для которого "Вест Хэм" стал 14-м клубом в тренерской карьере, предвкушает это испытание и надеется не подвести болельщиков.
"Надеюсь, мы сможем развить этот проект. Я не провалюсь. Уверен, болельщики будут поддерживать этот клуб, потому что они видят, что кое-что меняется здесь изнутри".
"Берясь за работу в новом клубе, тебе иногда приходится заново выстраивать проект, чтобы позволить клубу быть успешнее, чем в предыдущие годы. В этом и состоит мой вызов здесь", — цитирует Пеллегрини Sky Sports.
25.07.2018 08:40
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Ситуация в ВХЮ напоминает Тоттенхэм при Виллаш-Боаше, накупивший около 10 игроков после продажи Бэйла или КПР, накупивший около 10 игроков при Хьюзе. В итоге и Боаша и Хьюза поперли менее, чем через пол года, так что как знать, провалиться он или нет.
P.S. Колбасным бестрофейникам в новом сезоне проведут шершавым мухомором по губам.
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