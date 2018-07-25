Пеллегрини: "Я не провалюсь"

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини убежден, что его новый проект не обернется провалом.

В прошлом сезоне "молотобойцы" долгое время находились под угрозой выбывания из Премьер-Лиги, хотя и смогли финишировать на 13-й позиции.



В новом сезоне "Вест Хэм" будет ставить перед собой гораздо более амбициозные цели, учитывая приглашение на тренерский мостик Пеллегрини и ряд дорогостоящих приобретений вроде Фелипе Андерсона, Иссы Диопа и Андрея Ярмоленко.



Мануэль, для которого "Вест Хэм" стал 14-м клубом в тренерской карьере, предвкушает это испытание и надеется не подвести болельщиков.



"Надеюсь, мы сможем развить этот проект. Я не провалюсь. Уверен, болельщики будут поддерживать этот клуб, потому что они видят, что кое-что меняется здесь изнутри".



"Берясь за работу в новом клубе, тебе иногда приходится заново выстраивать проект, чтобы позволить клубу быть успешнее, чем в предыдущие годы. В этом и состоит мой вызов здесь", — цитирует Пеллегрини Sky Sports.