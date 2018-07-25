Почеттино не переживает, что "Тоттенхэм" до сих пор никого не купил

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заверил болельщиков, что "шпоры" не останутся без усиления в это трансферное окно.

Прошлым летом "шпоры" подписали своего первого новичка буквально за неделю до закрытия трансферного окна. Сейчас кажется, что история повторяется, однако Почеттино не переживает на этот счет и уверяет, что работа над поиском усиления ведется.

"Нет, я не переживаю. Как и на протяжении всего сезона, мы сосредоточены на улучшении команды, развитии имеющихся игроков. Это самое важное".

"Мы упорно работаем над тем, чтобы укрепить свой состав. Трансферный рынок по-настоящему оживился лишь после Чемпионата Мира, хотя в этом сезоне окно закрывается 9 августа".

"Будьте уверены, что мы совершим определенные действия. Как и всегда, мы упорно работаем над этим. Но мы не собираемся принимать поспешных решений", — цитирует Почеттино Evening Standard.



Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2018 08:00

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  1. denk 25.07.2018 09:05 # denk
    с венгера пример берет

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  2. firmino9 25.07.2018 08:03 # firmino9
    Я фигею терпению Почетинно, вся основа была до последнего на ЧМ, +никого не купили+как всегда Леви под конец ТО купить остатки на рынке

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