Почеттино не переживает, что "Тоттенхэм" до сих пор никого не купил
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заверил болельщиков, что "шпоры" не останутся без усиления в это трансферное окно.
Прошлым летом "шпоры" подписали своего первого новичка буквально за неделю до закрытия трансферного окна. Сейчас кажется, что история повторяется, однако Почеттино не переживает на этот счет и уверяет, что работа над поиском усиления ведется.
"Нет, я не переживаю. Как и на протяжении всего сезона, мы сосредоточены на улучшении команды, развитии имеющихся игроков. Это самое важное".
"Мы упорно работаем над тем, чтобы укрепить свой состав. Трансферный рынок по-настоящему оживился лишь после Чемпионата Мира, хотя в этом сезоне окно закрывается 9 августа".
"Будьте уверены, что мы совершим определенные действия. Как и всегда, мы упорно работаем над этим. Но мы не собираемся принимать поспешных решений", — цитирует Почеттино Evening Standard.
25.07.2018 08:00
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с венгера пример берет
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Я фигею терпению Почетинно, вся основа была до последнего на ЧМ, +никого не купили+как всегда Леви под конец ТО купить остатки на рынке
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