Почеттино не переживает, что "Тоттенхэм" до сих пор никого не купил

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заверил болельщиков, что "шпоры" не останутся без усиления в это трансферное окно.

Прошлым летом "шпоры" подписали своего первого новичка буквально за неделю до закрытия трансферного окна. Сейчас кажется, что история повторяется, однако Почеттино не переживает на этот счет и уверяет, что работа над поиском усиления ведется.



"Нет, я не переживаю. Как и на протяжении всего сезона, мы сосредоточены на улучшении команды, развитии имеющихся игроков. Это самое важное".



"Мы упорно работаем над тем, чтобы укрепить свой состав. Трансферный рынок по-настоящему оживился лишь после Чемпионата Мира, хотя в этом сезоне окно закрывается 9 августа".



"Будьте уверены, что мы совершим определенные действия. Как и всегда, мы упорно работаем над этим. Но мы не собираемся принимать поспешных решений", — цитирует Почеттино Evening Standard.