Гвардиола: "Мы больше не побьем никаких рекордов"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что в прошлом сезоне его команда задрала планку настолько высоко, что обновить какие-либо свои рекорды будет невозможно.

Напомним, в прошлом сезоне "горожане" стали первой командой, сумевшей выиграть Премьер-Лиги с трехзначных количеством очков. Также "Сити" обновил достижения по количеству голов, побед, выездных победы и разнице мячей.



Готовясь к защите титула, Гвардиола уже не помышляет о новых рекордах. По мнению каталонца, выдать еще более впечатляющий сезон просто невозможно.



"Мы больше не побьем никаких рекордов в Премьер-Лиге. Это невозможно, практически невозможно. Моя цель — снова увидеть лица игроков в ближайшие две недели и собрать их всех вместе, потому что сейчас у меня 15 игроков. Когда мы соберемся, у нас будет четыре-пять дней, чтобы подготовиться к (матчу за Суперкубок Англии) против "Челси".



"Наша цель — выиграть следующий матч и подготовиться для победы в матче. Рекорды же прошлого сезона стали следствием того, что мы делали каждый день. В этом весь смысл. Если в ноябре, декабре, январе мы будем сравнивать свое положение с тем, что было в прошлом сезоне, то мы будем уступать по всем параметрам", — цитирует Гвардиолу The Guardian.