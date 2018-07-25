"Челси" ведет переговоры с Робом Грином

"Челси" ведет переговоры с бывшим голкипером сборной Англии Робом Грином, который доступен свободным агентом.

Как известно, этим летом "синие" рискуют лишиться своего первого номера в лице Тибо Куртуа, на место которого сватают Джека Батленда из "Стоука", Каспера Шмейхеля из "Лестера", Хосе Рейну из "Милана" и Петра Чеха из "Арсенала".



Однако 38-летнего Грина "Челси" рассматривает не как основного голкипера, и даже не как запасного, которым остается Вилли Кабальеро — обладатели Кубка Англии готовы пригласить ветерана на роль третьего стража ворот.



В данный момент Грин находится без клуба, попрощавшись с "Хаддерсфилдом" в конце прошлого сезона. За плечами у англичанина громадный багаж опыта — 658 сыгранных матчей в Премьер-Лиге и Чемпионшипе.



Как сообщает Daily Mail, "Челси" собирается предложить Грину однолетний контракт. Приглашение Роберта позволит "синим" соблюсти лимит на доморощенных игроков и отпустить молодого Джамала Блэкмена в аренду в "Лидс".