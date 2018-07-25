Алиссон: главный трансфер "Ливерпуля"

Сезон за сезоном страдая из-за недостаточной надежности последнего рубежа, этим летом "Ливерпуль" наконец, решился потратить крупную сумму денег на классного голкипера. Как изменится игра "красных" с приходом Алиссона, и оправдает ли себя эта инвестиция?

"Трофеи должны быть нашим следующим шагом", — согласился на днях Юрген Клопп, понимая, что в новом сезоне ожидания от "Ливерпуля" возрастут.



Во главе мерсисайдского клуба Клопп проиграл уже три финала, но последний из них — в Лиге Чемпионов — не выглядел неудачей в глобальном масштабе. Подняться выше четвертой позиции в Премьер-Лиге "красным" пока не удается, но их впечатляющий путь в Европе, похоже, смог по-настоящему вернуть "Ливерпулю" статус топ-клуба. По крайней мере, трансферная кампания мерсисайдцев в этом году такое мнение подтверждает: клуб не просто тратит много, но также бьет рекорды и хватается за цели с самым высоким спросом.



Летом (пока) "Ливерпуль" потратил на усиление состава больше всех конкурентов по Премьер-Лиге, и приблизительно столько же, сколько Клопп потратил за все семь лет у руля дортмундской "Боруссии". Возможно, такая щедрость клубного руководства была бы невозможной без выгодной продажи Филиппе Коутиньо прошлой зимой, но она также была бы невозможной без одобрения самого Клоппа. Для Юргена это также новый опыт, и он признает, что изменившийся мир заставляет его изменить собственное мнение по поводу дорогостоящих покупок.



Среда Премьер-Лиги конкурентнее немецкой, и Клопп вынужден признать, что здесь для достижения вершины даже ему необходимо больше ресурсов. Два года назад менеджер "Ливерпуля" удивлялся решению "Манчестер Юнайтед" сделать Поля Погба самым дорогим футболистом мира, но в 2018 мерсисайдцы сами вступили в гонку вооружений. Виргил Ван Дейк, перейдя в "Ливерпуль" зимой, стал самым дорогим защитником мира, а летом пришло время Алиссона Бекера. Теперь именно бразилец — самый дорогостоящий голкипер в истории футбола. Событие грандиозное, учитывая, что прежний рекорд Джанлуиджи Буффона, перешедшего из "Пармы" в "Ювентус", держался на протяжении семнадцати лет.



Есть разные теории о том, сколько классный вратарь способен принести очков своей команде в чемпионской гонке — цифры обычно варьируются в пределах 10-15 баллов. Болельщики "Ливерпуля" в последние годы вели подсчеты другого рода. С момента ухода Пепе Рейны (также сдавшего на позднем этапе английской карьеры) им приходилось высчитывать, скольких очков стоили команде ошибке вратарей. Предоставленный зимой шанс Лорису Кариусу, немецкому протеже Клоппа, завершился катастрофой. Молодой голкипер провалил финал Лиги Чемпионов и, по сути, подарил победу мадридскому "Реалу".



Клопп, известный своей упертостью в вопросах доверия футболистам, по-прежнему имел соблазн ставить на Кариуса. В защиту голкипера пришли новости о том, что второй тайм финальной игры он провел с сотрясением мозга. Еще за пару недель до подписания Алиссона в прессе были сообщения о том, что Юрген по-прежнему рассчитывает на Лориса. Но здравый расчет взял верх: дальнейшая ставка на немца была очень рискованной как для самого Клоппа, так и для вратаря, уже получившего огромный удар по психологии в Киеве. Новые ошибки в футболке "Ливерпуля" могли бы — и это не преувеличение — уничтожить карьерные перспективы немца.



Алиссон, блистательно отыгравший сезон в "Роме", был очевидным вариантом, но требовал громкого финансового заявления. Наблюдая за феноменальной игрой Мохамеда Салаха в "Ливерпуле", римляне были уверены, что прошлым летом очень продешевили, продавая египтянина в Англию. За Алиссона спортивный директор "Ромы" Мончи был настроен получить максимум: в конце концов он сам недавно назвал его лучшим голкипером мира. Сумма в 67 миллионов фунтов оказалось достаточной. Мончи оправдал уход лучшего игрока клуба аргументом о том, что полученная сумма "значительно превышала рыночную". Но "Ливерпулю" стоит гордиться не только финансовой решительностью, перебившей потенциальный интерес других европейских клубов. Тот факт, что вратарь такого калибра желал переехать на "Энфилд", хорошо говорит о возросшем статусе команды под руководством Клоппа. О своем потенциале с этим тренером "Ливерпуль" заявил. Теперь ему нужны кадры как для увеличения скамейки, так и для создания разницы на действительно проблемных позициях.



"Красные" многие годы недооценивали важность сильного "первого номера", но Алиссон должен этот надоевший вопрос закрыть. "Рома" приобрела одного из самых перспективных голкиперов мира у "Интернасьонала" два года назад. В первый сезон в Италии Алиссон был вынужден сидеть за спиной поляка Войцеха Щесны, заметно прибавившего под руководством Лучано Спаллетти. Бразилец задумывался об уходе, но продажа Щесны в "Ювентус" предоставила ему шанс. Им Алиссон воспользовался сполна: он был лучшим игроком года в Серии А, сумев всего за один полноценный сезон в Европе войти в число наиболее признанных голкиперов планеты и заработать себе место в основе бразильской сборной.



В игре Алиссона не удастся найти слабых мест. Он великолепно действует на линии, что позволило ему совершить ряд выдающихся сейвов по ходу прошлой кампании. Он внимательно читает игру и хладнокровно действует на выходах. Желание "Ромы" играть с высокой линией обороны также развило в бразильце популярный сейчас талант "игры ногами" — можно сказать, что в этом аспекте он не уступает своему соотечественнику Эдерсону из "Манчестер Сити". Говоря лаконично, "Ливерпуль" приобрел полный пакет вратарских качеств. Если уверенность Алиссона не пострадает из-за ошибок (они случаются у всех вратарей) на стартовом этапе английской карьеры, Клопп получит опору, которой у него и близко не было в первые три года в клубе.



Масштабные сделки могут быть риском для тренера и клуба, но гораздо большим риском для Клоппа и клуба было бы отрицание их необходимости. Одно только решение болезненного вратарского вопроса — повод считать, что следующим шагом для "Ливерпуля" не могут, а должны стать трофеи. Не исключено, что "красные" уже совершили важнейший для этого трансфер.







Иван Громиков специально для FAPL.ru