Шюррле направляется на медобследование в "Фулхэм"

Вингер дортмундской "Боруссии" и сборной Германии вылетел в Лондон, чтобы завершить свой переход в "Фулхэм".

Этим летом "дачники" не только сохранили свою главную звезду в лице Райана Сессеньона, но и приобрели Жан-Мишеля Сери, за которым последний год охотились ведущие клубы Премьер-Лиги и Европы, включая "Барселону".



Очередным сюрпризом со стороны новичка Премьер-Лиги должна стать покупка 27-летнего Шюррле, который, как сообщает Sky Sports, покинул американское турне "Боруссии" и в среду должен пройти медицинское обследование в Лондоне.



В борьбе за Андре, который решился на смену обстановки из-за дефицита игровой практики в Дортмунде, "Фулхэм" опередил целый ряд клубов, включая "Кристал Пэлас" и "Милан".



Ранее в своей карьере Шюррле провел полтора сезона в "Челси", откуда в феврале 2015 отправился в "Вольфсбург", а в следующем году оказался в "Боруссии". В 2014 вместе со своей сборной Андре выиграл Чемпионат Мира в Бразилии.