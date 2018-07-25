Гвардиола: "Пьянич не интересен "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола опроверг слухи об интересе своего клуба к полузащитнику "Ювентуса" Миралему Пьяничу, но допустил, что "горожане" еще обзаведутся одним новичком в остатке трансферного окна.

К защите чемпионского титула Премьер-Лиги "горожане" готовятся, пока совершив лишь одно приобретение в лице вингера Рияда Махреза, обошедшегося клубу с "Этихад" в рекордные 60 миллионов фунтов.



Также известно, что ранее в июле "Сити" упустил полузащитника Жоржиньо. Поговаривали, что теперь "горожане" могут обратить внимание на Пьянича, однако Гвардиола этот трансфер исключает, хотя и не исключает появление на "Этихад" какого-либо другого игрока.



"Нет, Пьянич — игрок "Ювентуса" из Турина. Мы не заинтересованы в Пьяниче. Он игрок топ-уровня, но нам он не интересен".



"Давайте посмотрим, у нас в запасе еще есть несколько недель, чтобы решить, купим ли мы кого-нибудь".



"Возможно, еще один игрок к нам придет. Возможно, нет. Время покажет, но в данный момент у нас и так достаточно хороший состав. Мы можем использовать имеющихся игроков на различных позициях. В оставшиеся дни мы решим, купим мы еще одного игрока или подождем до следующего сезона".



"Скаутский департамент всегда ищет игроков на все позиции. В опорной зоне у нас не стало меньше игроков, потому что Фернандиньо останется здесь еще на один год, Гюндоган может сыграть там, Фабиан Дельф может сыграть там. Александр Зинченко, если он останется, тоже может сыграть там. У нас есть игроки, способные действовать в опорной зоне", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.