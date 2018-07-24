"Борнмут" приобрел Диего Рико

"Борнмут" объявил о приобретении левого защитника "Леганеса" Диего Рико ориентировочной стоимостью в 10.7 миллионов фунтов.

Как стало известно Sky Sports, в последний момент перехватить 25-летнего испанца пыталась дортмундская "Боруссия", предложив более выгодные условия, однако Рико твердо решил отправиться в Премьер-Лигу и все-таки заключил с "вишенками" контракт на четыре года.



Диего является воспитанником "Реал Сарагосы", где он провел три года на профессиональном уровне. Затем Рико отправился в "Леганес", где сыграл 58 матчей с учетом всех соревнований и забил четыре гола.



"Мы охотились за Диего на протяжении всего лета. Нам пришлось запастись терпением, но все-таки мы можем представить его в качестве игрока "Борнмута". Он действительно славный футболист и соответствует нашей философии и нашему стилю игры".



"Диего быстр, силен физически, агрессивен в атаке и агрессивен в обороне. Он превосходно исполняет штрафные и мощно бьет своей левой ногой. Мы уверены, как только он освоится, то станет грозной силой для нашего клуба", — сообщил главный тренер "Борнмута" Эдди Хау.



Важный нюанс заключается в том, что Рико пропустит три первых матча нового сезона из-за дисквалификации, полученной в концовке прошлой кампании Ла Лиги.