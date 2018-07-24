"Эвертон" потратился на Ришарлисона

"Эвертон" официально подтвердил приобретение нападающего "Уотфорда" Ришарлисона. Сделка оценивается в 40 миллионов фунтов плюс ряд бонусов.

Пройдя медицинское обследование, Ришарлисон заключил контракт до 2023 года и стал первым приобретением Марку Силвы в качестве главного тренера "ирисок".



Кстати, именно Силва и пригласил Ришарлисона в "Уотфорд" прошлым летом. Едва возглавив "шершней", португальский специалист убедил клуб потратить 11.5 млн. фунтов на покупку талантливого игрока у "Флуминенсе".



Ришарлисон блестяще начал свою английскую карьеру, отличившись пять раз в 12 первых матчах Премьер-Лиги, но после ноября перестал забивать. Резкий спад в игре 21-летнего бразильца совпал с увольнением Силвы из "Уотфорда".



"Я хочу добиться большого успеха с "Эвертоном". Думаю, для меня будет важно воссоединиться с Марку Силвой. Я буду продолжать учиться, потому что я все еще развиваюсь как игрок, и я хочу прогрессировать здесь".



"Эвертон" поверил в меня, и я настроен с гордостью носить эту футболку, демонстрируя, зачем я пришел сюда", — сообщил Ришарлисон.