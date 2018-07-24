"Эвертон" потратился на Ришарлисона
"Эвертон" официально подтвердил приобретение нападающего "Уотфорда" Ришарлисона. Сделка оценивается в 40 миллионов фунтов плюс ряд бонусов.
Пройдя медицинское обследование, Ришарлисон заключил контракт до 2023 года и стал первым приобретением Марку Силвы в качестве главного тренера "ирисок".
Кстати, именно Силва и пригласил Ришарлисона в "Уотфорд" прошлым летом. Едва возглавив "шершней", португальский специалист убедил клуб потратить 11.5 млн. фунтов на покупку талантливого игрока у "Флуминенсе".
Ришарлисон блестяще начал свою английскую карьеру, отличившись пять раз в 12 первых матчах Премьер-Лиги, но после ноября перестал забивать. Резкий спад в игре 21-летнего бразильца совпал с увольнением Силвы из "Уотфорда".
"Я хочу добиться большого успеха с "Эвертоном". Думаю, для меня будет важно воссоединиться с Марку Силвой. Я буду продолжать учиться, потому что я все еще развиваюсь как игрок, и я хочу прогрессировать здесь".
"Эвертон" поверил в меня, и я настроен с гордостью носить эту футболку, демонстрируя, зачем я пришел сюда", — сообщил Ришарлисон.
24.07.2018 22:55
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14млн края
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Официально: «Эвертон» подтвердил трансфер хавбека «Уотфорда» Ришарлисона.
Последний раз бразилец отличался результативным баллом в футбольном матче 225 дней назад, а забивал гол и того позже - 248 дней назад.
На современном рынке такие игроки теперь стоят 50 млн фунтов 🙃
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Какой же Гвардиола гений, это да.
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Эвертон баблом сорит пздц. Сорокушку этот тип никак не стоит, хотя че поделать, рынок ебнулся.
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пздц что скум и колбаса с рынком сотворили
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Игрок талантливый, но такую сумму выкладывать за игрока, который 2/3 сезона не забивал, это дикость. Силва рискует.
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второй боласи
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этот чел пока для меня загадка: ни рыба, ни мясо пока что
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чет очень сомнительный трансфер
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