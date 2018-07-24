Моуриньо недоволен предсезонной подготовкой

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил недовольство тем, как проходит подготовка к новому сезону.

В данный момент "красные дьяволы" проводят турне по Америке, но не могут рассчитывать на целый ряд важных игроков вроде Ромелу Лукаку, Давида Де Хеа, Маруана Феллайни, Маркуса Рэшфорда и Джесси Лингарда, которые все еще отдыхают после Чемпионата Мира в России.



В преддверии товарищеского матча против "Милана" в Калифорнии Моуриньо выразил мнение, что его команда находится в менее выгодном положении, нежели некоторые конкуренты по Премьер-Лиге.



"Я доволен условиями для тренировок, как и всегда. Я доволен самоотдачей игроков, которые участвуют в процессе подготовки к сезону. Я доволен матчами, развитием матчей, но у меня нет игроков, чтобы работать с ними".



"У меня нет большинства игроков, которые будут в заявке 9 августа, когда закрывается трансферное окно, и наш состав на сезон будет официально сформирован. Конечно, я не рад".



"Посмотрите на игроков, которыми располагают "Челси" и "Ливерпуль" во время предсезонного периода. Посмотрите на эти две команды особенно, а также на "Арсенал", и вы увидите разницу. "Сити" и "Тоттенхэм" примерно в той же ситуации, что и мы", — цитирует Моуриньо Sky Sports.