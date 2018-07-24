"Вулверхэмптон" приобрел Жоао Моутиньо
"Вулверхэмптон" пополнил свою португальскую колонию, купив полузащитника Жоао Моутиньо у "Монако" за 5 миллионов фунтов.
Игрока сборной Португалии на протяжении многих лет связывали с переездом в Англию, сватая то в один, то в другой топ-клуб Премьер-Лиги.
В 31 год Моутиньо все-таки решился попробовать себя в английском футболе и сегодня заключил контракт до 2020 года с новичком Премьер-Лиги.
Помимо "Монако", Жоао также довелось поиграть за "Спортинг" и "Порту". Моутиньо обладает богатейшим опытом выступлений в еврокубках и на международной арене.
Вместе с "Порту" Моутиньо выигрывал Лигу Европы в сезоне 2010/11, а два года назад вместе с национальной командой отпраздновал победу на Евро-2016.
Всего за сборную Португалии Жоао сыграл 113 матчей, включая три на Чемпионате Мира в России этим летом.
24.07.2018 21:00
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Последние комментарии:
5 млн фунтов, это половина зарплаты Погба
Хотя Игроки одного уровня
Удачи всАПЛ
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Британо-португальский состав. Большая часть в составе первой команды британцы, далее португальцы. Если все португалы будут играть в матче, то получится, что из 11 игроков 65% - португальцы.
Жаль только Роналду не купили этим летом ((. Лучше бы в Англию вернулся и тащил свой девкрсионный отряд к славе.
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Волки будут выше членще железно.
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