"Вулверхэмптон" приобрел Жоао Моутиньо

Жоао Моутиньо "Вулверхэмптон" пополнил свою португальскую колонию, купив полузащитника Жоао Моутиньо у "Монако" за 5 миллионов фунтов.

Игрока сборной Португалии на протяжении многих лет связывали с переездом в Англию, сватая то в один, то в другой топ-клуб Премьер-Лиги.

В 31 год Моутиньо все-таки решился попробовать себя в английском футболе и сегодня заключил контракт до 2020 года с новичком Премьер-Лиги.

Помимо "Монако", Жоао также довелось поиграть за "Спортинг" и "Порту". Моутиньо обладает богатейшим опытом выступлений в еврокубках и на международной арене.

Вместе с "Порту" Моутиньо выигрывал Лигу Европы в сезоне 2010/11, а два года назад вместе с национальной командой отпраздновал победу на Евро-2016.

Всего за сборную Португалии Жоао сыграл 113 матчей, включая три на Чемпионате Мира в России этим летом.



Метки Вулверхэмптон, Монако, Моутиньо, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2018 21:00

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  1. largo-winch 24.07.2018 22:28 # largo-winch
    5 млн фунтов, это половина зарплаты Погба
    Хотя Игроки одного уровня
    Удачи всАПЛ

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  2. alexsander 24.07.2018 21:35 # alexsander
    Британо-португальский состав. Большая часть в составе первой команды британцы, далее португальцы. Если все португалы будут играть в матче, то получится, что из 11 игроков 65% - португальцы.

    Жаль только Роналду не купили этим летом ((. Лучше бы в Англию вернулся и тащил свой девкрсионный отряд к славе.

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  3. slash-lfc 24.07.2018 21:27 # slash-lfc
    Волки будут выше членще железно.

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