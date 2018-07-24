"Вулверхэмптон" приобрел Жоао Моутиньо

"Вулверхэмптон" пополнил свою португальскую колонию, купив полузащитника Жоао Моутиньо у "Монако" за 5 миллионов фунтов.

Игрока сборной Португалии на протяжении многих лет связывали с переездом в Англию, сватая то в один, то в другой топ-клуб Премьер-Лиги.



В 31 год Моутиньо все-таки решился попробовать себя в английском футболе и сегодня заключил контракт до 2020 года с новичком Премьер-Лиги.



Помимо "Монако", Жоао также довелось поиграть за "Спортинг" и "Порту". Моутиньо обладает богатейшим опытом выступлений в еврокубках и на международной арене.



Вместе с "Порту" Моутиньо выигрывал Лигу Европы в сезоне 2010/11, а два года назад вместе с национальной командой отпраздновал победу на Евро-2016.



Всего за сборную Португалии Жоао сыграл 113 матчей, включая три на Чемпионате Мира в России этим летом.