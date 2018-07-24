"Юнайтед" интересуется Алькантарой и Ребичем

"Манчестер Юнайтед" обдумывает приобретение полузащитника "Баварии" Тиаго Алькантары и вингера "Айнтрахта" Анте Ребича.

Буквально накануне главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо заявил, что его клуб еще не закончил трансферную кампанию и готов совершить два приобретения в остатке окна.



Одним из новичков "Юнайтед" может стать Алькантара. Как стало известно ESPN, "дьяволы" и "Челси" уже сделали свои запросы относительно 27-летнего испанца.



К новому сезону "Бавария" подходит аж с девятью полузащитниками, а потому вполне может продать одного-двух. Вопрос лишь в том, сколько "Юнайтед" будет готов предложить за Тиаго. По слухам, чемпионы Бундеслиги оценивают своего игрока в 62 миллиона фунтов.



Меж тем The Independent передает, что "дьяволы" также охотятся за Ребичем. Моуриньо видит в Анте доступную альтернативу Виллиану, которого "Челси" не собирается продавать конкурентам, и Ивану Перишичу, который после успешного ЧМ-2018 стоит еще дороже, чем год назад, когда "Юнайтед" не смог договориться о его покупке.



Правда, в борьбе за 24-летнего Перишича "Юнайтед" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Баварии".