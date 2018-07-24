"Юнайтед" интересуется Алькантарой и Ребичем

Анте Ребич "Манчестер Юнайтед" обдумывает приобретение полузащитника "Баварии" Тиаго Алькантары и вингера "Айнтрахта" Анте Ребича.

Буквально накануне главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо заявил, что его клуб еще не закончил трансферную кампанию и готов совершить два приобретения в остатке окна.

Одним из новичков "Юнайтед" может стать Алькантара. Как стало известно ESPN, "дьяволы" и "Челси" уже сделали свои запросы относительно 27-летнего испанца.

К новому сезону "Бавария" подходит аж с девятью полузащитниками, а потому вполне может продать одного-двух. Вопрос лишь в том, сколько "Юнайтед" будет готов предложить за Тиаго. По слухам, чемпионы Бундеслиги оценивают своего игрока в 62 миллиона фунтов.

Меж тем The Independent передает, что "дьяволы" также охотятся за Ребичем. Моуриньо видит в Анте доступную альтернативу Виллиану, которого "Челси" не собирается продавать конкурентам, и Ивану Перишичу, который после успешного ЧМ-2018 стоит еще дороже, чем год назад, когда "Юнайтед" не смог договориться о его покупке.

Правда, в борьбе за 24-летнего Перишича "Юнайтед" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Баварии".



Метки Айнтрахт, Алькантара, Бавария, Манчестер Юнайтед, Ребич

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. mazinho-united 24.07.2018 20:53 # mazinho-united
    Алькантару за 62 заверните в упаковку, вообще мелочь для топоря

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  2. chelsealondon 24.07.2018 20:39 # chelsealondon
    Ребич топарь жуткий ...

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