Ибрагимович ожидает "особенного" сезона от "Юнайтед"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович считает, что впереди у "красных дьяволов" особенный сезон.

В данный момент команда Жозе Моуриньо проводит турне по Америке. Пользуясь случаем, 36-летний Ибрагимович, ныне выступающий за клуб МЛС "ЛА Гэлакси", навестил своих бывших одноклубников и поделился своими ожиданиями в отношении кампании 2018/19.



"Привет всем. Угадайте, кто вернулся и смотрит, как "Юнайтед" тренируется? Я вижу большое мастерство, но не такое, как у меня!"



"Классно увидеть вас, парни. Увидеть, что вы счастливы и хорошо тренируетесь. Будьте готовы к этому сезону, потому что случится нечто особенное", — цитирует Ибрагимовича Sky Sports.