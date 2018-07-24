Ибрагимович ожидает "особенного" сезона от "Юнайтед"

Златан Ибрагимович Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович считает, что впереди у "красных дьяволов" особенный сезон.

В данный момент команда Жозе Моуриньо проводит турне по Америке. Пользуясь случаем, 36-летний Ибрагимович, ныне выступающий за клуб МЛС "ЛА Гэлакси", навестил своих бывших одноклубников и поделился своими ожиданиями в отношении кампании 2018/19.

"Привет всем. Угадайте, кто вернулся и смотрит, как "Юнайтед" тренируется? Я вижу большое мастерство, но не такое, как у меня!"

"Классно увидеть вас, парни. Увидеть, что вы счастливы и хорошо тренируетесь. Будьте готовы к этому сезону, потому что случится нечто особенное", — цитирует Ибрагимовича Sky Sports.



Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2018 19:00

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  1. sausage 24.07.2018 19:18 # sausage
    Совсем жираф ёбнулся.

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  2. sir-alex-67 24.07.2018 19:16 # sir-alex-67
    топ 4

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  3. manutd-20champ 24.07.2018 19:12 # manutd-20champ
    "особенный", это не попадание в зону ЛЧ. пока мысли только такие.

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