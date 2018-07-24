Ибрагимович ожидает "особенного" сезона от "Юнайтед"
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович считает, что впереди у "красных дьяволов" особенный сезон.
В данный момент команда Жозе Моуриньо проводит турне по Америке. Пользуясь случаем, 36-летний Ибрагимович, ныне выступающий за клуб МЛС "ЛА Гэлакси", навестил своих бывших одноклубников и поделился своими ожиданиями в отношении кампании 2018/19.
"Привет всем. Угадайте, кто вернулся и смотрит, как "Юнайтед" тренируется? Я вижу большое мастерство, но не такое, как у меня!"
"Классно увидеть вас, парни. Увидеть, что вы счастливы и хорошо тренируетесь. Будьте готовы к этому сезону, потому что случится нечто особенное", — цитирует Ибрагимовича Sky Sports.
24.07.2018 19:00
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Совсем жираф ёбнулся.
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топ 4
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"особенный", это не попадание в зону ЛЧ. пока мысли только такие.
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