Кейн, Салах, Де Брюйне и Азар номинированы на звание Игрока Года по версии ФИФА

Выступающие в Премьер-Лиге Харри Кейн, Мохамед Салах, Кевин Де Брюйне и Эден Азар оказался среди номинантов на звание лучшего футболиста 2018 года по версии ФИФА.

Нападающий "Тоттенхэма" Кейн стал единственным англичанином в опубликованном списке из 10 игроков. Харри наколотил три десятка голов за свой клуб в прошлом сезоне Премьер-Лиги, а затем проявил себя как капитан национальной команды, завоевав "Золотую бутсу" Чемпионата Мира в России.



Естественно, был номинирован на награду и превзошедший Кейна по результативности в прошлом сезоне Салах. Египтянин стал лучшим бомбардиром Премьер-Лиги, а с учетом всех соревнований забил аж 44 гола за "Ливерпуль", который финишировал в топ-4 и добрался до финала Лиги Чемпионов.



Де Брюйне в минувшем сезоне выиграл титул Премьер-Лиги с "Манчестер Сити", попутно установив множество командных достижений. А на ЧМ-2018 Кевин со сборной Бельгии взял бронзовые медали.



Руку к бронзе на ЧМ-2018 приложил и Азар, который в сезоне 2017/18 также выиграл Кубок Англии с "Челси".



Добавим, что голосование по этой награде проходит на официальном веб-сайте ФИФА. К началу сентября список номинантов будет сокращен до трех игроков, а 24 сентября на церемонии в Лондоне будет объявлен победитель.



Номинанты на звание лучшего футболиста 2018 года по версии ФИФА



Криштиану Роналду ("Ювентус" и сборная Португалии)

Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити" и сборная Бельгии)

Антуан Гризманн ("Атлетико" и сборная Франции)

Эден Азар ("Челси" и сборная Бельгии)

Харри Кейн ("Тоттенхэм" и сборная Англии)

Килиан Мбаппе (ПСЖ и сборная Франции)

Лионель Месси ("Барселона" и сборная Аргентины)

Лука Модрич ("Реал" и сборная Хорватии)

Мохамед Салах ("Ливерпуль" и сборная Египта)

Рафаэль Варан ("Реал" и сборная Франции)