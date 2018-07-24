Кейн, Салах, Де Брюйне и Азар номинированы на звание Игрока Года по версии ФИФА
Выступающие в Премьер-Лиге Харри Кейн, Мохамед Салах, Кевин Де Брюйне и Эден Азар оказался среди номинантов на звание лучшего футболиста 2018 года по версии ФИФА.
Нападающий "Тоттенхэма" Кейн стал единственным англичанином в опубликованном списке из 10 игроков. Харри наколотил три десятка голов за свой клуб в прошлом сезоне Премьер-Лиги, а затем проявил себя как капитан национальной команды, завоевав "Золотую бутсу" Чемпионата Мира в России.
Естественно, был номинирован на награду и превзошедший Кейна по результативности в прошлом сезоне Салах. Египтянин стал лучшим бомбардиром Премьер-Лиги, а с учетом всех соревнований забил аж 44 гола за "Ливерпуль", который финишировал в топ-4 и добрался до финала Лиги Чемпионов.
Де Брюйне в минувшем сезоне выиграл титул Премьер-Лиги с "Манчестер Сити", попутно установив множество командных достижений. А на ЧМ-2018 Кевин со сборной Бельгии взял бронзовые медали.
Руку к бронзе на ЧМ-2018 приложил и Азар, который в сезоне 2017/18 также выиграл Кубок Англии с "Челси".
Добавим, что голосование по этой награде проходит на официальном веб-сайте ФИФА. К началу сентября список номинантов будет сокращен до трех игроков, а 24 сентября на церемонии в Лондоне будет объявлен победитель.
Номинанты на звание лучшего футболиста 2018 года по версии ФИФА
Криштиану Роналду ("Ювентус" и сборная Португалии)
Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити" и сборная Бельгии)
Антуан Гризманн ("Атлетико" и сборная Франции)
Эден Азар ("Челси" и сборная Бельгии)
Харри Кейн ("Тоттенхэм" и сборная Англии)
Килиан Мбаппе (ПСЖ и сборная Франции)
Лионель Месси ("Барселона" и сборная Аргентины)
Лука Модрич ("Реал" и сборная Хорватии)
Мохамед Салах ("Ливерпуль" и сборная Египта)
Рафаэль Варан ("Реал" и сборная Франции)
24.07.2018 18:10
Просмотров: 1562
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Мбаппе должен взять. Хотя ему не дадут. В силу возраста. Скажут еще молодой все еще впереди. Потом возьмет. Модричу дадут тк возможно это его последний ЧМ
(ответить)
А где футболисты муму?
(ответить)
Я за Варана. Просто лучший
(ответить)
что в этом списке делают кейн, азар и де брёйне?
(ответить)
Должен получить Модрич, но приз разыграют как обычно двое всем известных
(ответить)
Список составлял пенс и внес жопазара за количество успешных обводок
(ответить)
нахуя все эти списки если в итоге получит канте
(ответить)
24.07.2018 18:19 #
muaxaxaxa
Здорова, жопыазара.
х2х лига в фф, заходите
279219-148455
(ответить)
(ответить)
Одни красавцы в списке, если исключить вонючего чумазого бомжа из лузерхуя.
(ответить)
Сейчас местные безвизы научат ФИФА правильно составлять списки номинантов на Игрока Года.
(ответить)
чую Донателло и заберет
хотя если по чашкам, то должен Варан))
(ответить)
Азар и Варан хз че тут забыли. В тройке должны быть кдб, Салаха и Мбампе.
Но лучший имхо Модрич.
(ответить)
Рафаэль Варан единственный игрок, который выиграл и ЧМ и ЛЧ.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий