Кейн, Салах, Де Брюйне и Азар номинированы на звание Игрока Года по версии ФИФА

Награда Игроку Года по версии ФИФА Выступающие в Премьер-Лиге Харри Кейн, Мохамед Салах, Кевин Де Брюйне и Эден Азар оказался среди номинантов на звание лучшего футболиста 2018 года по версии ФИФА.

Нападающий "Тоттенхэма" Кейн стал единственным англичанином в опубликованном списке из 10 игроков. Харри наколотил три десятка голов за свой клуб в прошлом сезоне Премьер-Лиги, а затем проявил себя как капитан национальной команды, завоевав "Золотую бутсу" Чемпионата Мира в России.

Естественно, был номинирован на награду и превзошедший Кейна по результативности в прошлом сезоне Салах. Египтянин стал лучшим бомбардиром Премьер-Лиги, а с учетом всех соревнований забил аж 44 гола за "Ливерпуль", который финишировал в топ-4 и добрался до финала Лиги Чемпионов.

Де Брюйне в минувшем сезоне выиграл титул Премьер-Лиги с "Манчестер Сити", попутно установив множество командных достижений. А на ЧМ-2018 Кевин со сборной Бельгии взял бронзовые медали.

Руку к бронзе на ЧМ-2018 приложил и Азар, который в сезоне 2017/18 также выиграл Кубок Англии с "Челси".

Добавим, что голосование по этой награде проходит на официальном веб-сайте ФИФА. К началу сентября список номинантов будет сокращен до трех игроков, а 24 сентября на церемонии в Лондоне будет объявлен победитель.

Номинанты на звание лучшего футболиста 2018 года по версии ФИФА

Криштиану Роналду ("Ювентус" и сборная Португалии)
Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити" и сборная Бельгии)
Антуан Гризманн ("Атлетико" и сборная Франции)
Эден Азар ("Челси" и сборная Бельгии)
Харри Кейн ("Тоттенхэм" и сборная Англии)
Килиан Мбаппе (ПСЖ и сборная Франции)
Лионель Месси ("Барселона" и сборная Аргентины)
Лука Модрич ("Реал" и сборная Хорватии)
Мохамед Салах ("Ливерпуль" и сборная Египта)
Рафаэль Варан ("Реал" и сборная Франции)



Метки Азар, Де Брюйне, Кейн, Ливерпуль, Манчестер Сити, награды, Салах, Тоттенхэм, ФИФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2018 18:10

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  1. mototroller 24.07.2018 19:18 # mototroller
    Мбаппе должен взять. Хотя ему не дадут. В силу возраста. Скажут еще молодой все еще впереди. Потом возьмет. Модричу дадут тк возможно это его последний ЧМ

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  2. osprey 24.07.2018 19:05 # osprey
    А где футболисты муму?

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  3. rentv 24.07.2018 19:00 # rentv
    Я за Варана. Просто лучший

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  4. narcot 24.07.2018 18:59 # narcot
    что в этом списке делают кейн, азар и де брёйне?

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  5. lfc-mad-fan13 24.07.2018 18:59 # lfc-mad-fan13
    Должен получить Модрич, но приз разыграют как обычно двое всем известных

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  6. vertigo-92 24.07.2018 18:45 # vertigo-92
    Список составлял пенс и внес жопазара за количество успешных обводок

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  7. hollywood-hoe 24.07.2018 18:41 # hollywood-hoe
    нахуя все эти списки если в итоге получит канте

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  8. mcferson 24.07.2018 18:34 # mcferson
    24.07.2018 18:19 #
    muaxaxaxa

    Здорова, жопыазара.
    х2х лига в фф, заходите
    279219-148455
    (ответить)

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  9. jesus33 24.07.2018 18:23 # jesus33
    Одни красавцы в списке, если исключить вонючего чумазого бомжа из лузерхуя.

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  10. don-antonio 24.07.2018 18:20 # don-antonio
    Сейчас местные безвизы научат ФИФА правильно составлять списки номинантов на Игрока Года.

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  11. red-devil-4ever 24.07.2018 18:20 # red-devil-4ever
    чую Донателло и заберет
    хотя если по чашкам, то должен Варан))

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  12. gerrard08 24.07.2018 18:16 # gerrard08
    Азар и Варан хз че тут забыли. В тройке должны быть кдб, Салаха и Мбампе.
    Но лучший имхо Модрич.

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  13. rentv 24.07.2018 18:14 # rentv
    Рафаэль Варан единственный игрок, который выиграл и ЧМ и ЛЧ.

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