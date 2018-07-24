"Фулхэм" приобрел Фабри

"Фулхэм" объявил о приобретении голкипера "Бешикташа" Фабри ориентировочно за 5 миллионов фунтов.

30-летний испанец, отыгравший в Турции два сезона, заключил с новичком Премьер-Лиги контракт на три года и опцией продления еще на 12 месяцев.



На "Крэйвен Коттадж" Фабри воссоединится к тренером вратарей Хосе Самбаде Каррейрой, с которым ему довелось поработать в "Депортиво" — клубе, из которого он и отправился в "Бешикташ" в 2016 году.



"Я рад объявить, что "Фулхэм" завершил приобретение голкипера Фабри из "Бешикташа". Он потрясающий игрок, за которым мы достаточно давно охотились", — сообщил директор "дачников" Тони Хан.