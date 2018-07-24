Коман не променяет "Баварию" на "Арсенал"
Вингер "Баварии" Кингсли Коман заверил, что не собирается переходить в "Арсенал", куда его упорно сватает пресса.
Если верить слухам, главный тренер "канониров" Унаи Эмери хочет усилить фланговую игру своей новой команды с помощью 22-летнего Комана или выступающего за "Барселону" Усмана Дембеле.
Однако Кинглси, не лучшим образом отыгравший прошлый сезон, даже не помышляет об уходе из "Баварии". Коман обещает, что останется в Мюнхене на следующий год.
"Я не контактировал с "Арсеналом", слухи о моем переходе туда – выдумка. В прошлом году я продлил свой контракт с "Баварией", поэтому планирую провести здесь еще много-много лет", - цитирует Комана Sky Sports.
24.07.2018 17:00
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