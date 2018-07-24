Коман не променяет "Баварию" на "Арсенал"

Вингер "Баварии" Кингсли Коман заверил, что не собирается переходить в "Арсенал", куда его упорно сватает пресса.

Если верить слухам, главный тренер "канониров" Унаи Эмери хочет усилить фланговую игру своей новой команды с помощью 22-летнего Комана или выступающего за "Барселону" Усмана Дембеле.



Однако Кинглси, не лучшим образом отыгравший прошлый сезон, даже не помышляет об уходе из "Баварии". Коман обещает, что останется в Мюнхене на следующий год.



"Я не контактировал с "Арсеналом", слухи о моем переходе туда – выдумка. В прошлом году я продлил свой контракт с "Баварией", поэтому планирую провести здесь еще много-много лет", - цитирует Комана Sky Sports.