ФИФА объявила номинантов на Тренера Года

Клопп и Гвардиола Пеп Гвардиола из "Манчестер Сити", Юрген Клопп из "Ливерпуля" и наставник сборной Англии Гарет Саутгейт попали в число номинантов на приз лучшему тренеру года по версии ФИФА.

Официальный сайт организации сообщает, что претендентов отбирали легенды ФИФА. В их числе бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба, его многолетний одноклубник Фрэнк Лэмпард и бывший тренер сборной Англии Фабио Капелло.

В итоговый список номинантов вошли 11 человек, включая Гвардиолу, Клоппа и Саутгейта. Первый привел "Манчестер Сити" к победе в Премьер-Лиге, второй вывел "Ливерпуль" в финал Лиги Чемпионов, а третий довел сборную Англии до полуфинала Чемпионата Мира.

Конкуренцию троице составят бывший рулевой "Реала" Зинедин Зидан, наставник "Ювентуса" Макс Аллегри, главный тренер сборной Хорватии Златко Далич, Станислав Черчесов из сборной России, Роберто Мартинес из сборной Бельгии, Дидье Дешам из сборной Франции, наставник "Атлетико" Диего Симеоне и его коллега из "Барселоны" Эрнесто Вальверде.

Проголосовать за лучшего тренера года можно на официальном сайте ФИФА. Организация учтет мнение фанатов наравне с журналистами, а также тренерами и капитанами национальных команд.




Метки Гвардиола, Клопп, Саутгейт, тренеры, ФИФА

Автор foxmcfc   

Дата 24.07.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1609

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Последние комментарии:




  1. lemurz-pro 24.07.2018 17:31 # lemurz-pro
    Зизу получит. Тут к гадалке не ходи.
    3 ЛЧ подряд, это вам не в финалах хуи сосать, как портовая помойка с их физруком и портовыми обрыганами.

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  2. gerrard08 24.07.2018 17:20 # gerrard08
    Черчесов > мафаринья, конте
    Все что нужно знать об уровне мю и пенсов.

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  3. imfake 24.07.2018 17:07 # imfake
    и клопецо тут каким-то боком затесался)
    проебал все что мог, но претендует на звание тренер года. лоль

    да, в этом списке есть бестрофейники, но каждый из них сотворил какую-никакую сенсацию, да и участвовали они лишь в одном турнире, в отличие от бомжа с порта

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  4. kalei 24.07.2018 16:52 # kalei
    Мартинес

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  5. keita 24.07.2018 16:37 # keita
    Даличу надо отдать. Но получит Дешам скорее всего

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  6. lexa-arsenal 24.07.2018 16:27 # lexa-arsenal
    Зидан за 3-ю подряд чашку, у лузерки просто уже бомбит от такого исхода

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  7. alexomck 24.07.2018 16:24 # alexomck
    Далич обойдет Черчесова. заслуга зиданодешамов сомнительная, вопросы когда такие команды не выигрывают больше.

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  8. papka-legend 24.07.2018 16:13 # papka-legend
    Черчесов, Саутгейт и Вальверде. кто-то из них получит, скорее Саутгейт.

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  9. vyrentz 24.07.2018 16:09 # vyrentz
    Это просто ахтунг! Щас бы давать номинацию на лучшего тренера за победы над Саудами, Египтом и отскок с мертвейшей Испанией, еще и отбор не играли. Разве что могут поспорить за звание "Автобус года" с МЮ.

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  10. noel-gitman 24.07.2018 16:00 # noel-gitman
    Саутгейт? фифа - комедия

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