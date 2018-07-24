ФИФА объявила номинантов на Тренера Года

Пеп Гвардиола из "Манчестер Сити", Юрген Клопп из "Ливерпуля" и наставник сборной Англии Гарет Саутгейт попали в число номинантов на приз лучшему тренеру года по версии ФИФА.

Официальный сайт организации сообщает, что претендентов отбирали легенды ФИФА. В их числе бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба, его многолетний одноклубник Фрэнк Лэмпард и бывший тренер сборной Англии Фабио Капелло.



В итоговый список номинантов вошли 11 человек, включая Гвардиолу, Клоппа и Саутгейта. Первый привел "Манчестер Сити" к победе в Премьер-Лиге, второй вывел "Ливерпуль" в финал Лиги Чемпионов, а третий довел сборную Англии до полуфинала Чемпионата Мира.



Конкуренцию троице составят бывший рулевой "Реала" Зинедин Зидан, наставник "Ювентуса" Макс Аллегри, главный тренер сборной Хорватии Златко Далич, Станислав Черчесов из сборной России, Роберто Мартинес из сборной Бельгии, Дидье Дешам из сборной Франции, наставник "Атлетико" Диего Симеоне и его коллега из "Барселоны" Эрнесто Вальверде.



Проголосовать за лучшего тренера года можно на официальном сайте ФИФА. Организация учтет мнение фанатов наравне с журналистами, а также тренерами и капитанами национальных команд.