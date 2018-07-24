ФИФА объявила номинантов на Тренера Года
Пеп Гвардиола из "Манчестер Сити", Юрген Клопп из "Ливерпуля" и наставник сборной Англии Гарет Саутгейт попали в число номинантов на приз лучшему тренеру года по версии ФИФА.
Официальный сайт организации сообщает, что претендентов отбирали легенды ФИФА. В их числе бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба, его многолетний одноклубник Фрэнк Лэмпард и бывший тренер сборной Англии Фабио Капелло.
В итоговый список номинантов вошли 11 человек, включая Гвардиолу, Клоппа и Саутгейта. Первый привел "Манчестер Сити" к победе в Премьер-Лиге, второй вывел "Ливерпуль" в финал Лиги Чемпионов, а третий довел сборную Англии до полуфинала Чемпионата Мира.
Конкуренцию троице составят бывший рулевой "Реала" Зинедин Зидан, наставник "Ювентуса" Макс Аллегри, главный тренер сборной Хорватии Златко Далич, Станислав Черчесов из сборной России, Роберто Мартинес из сборной Бельгии, Дидье Дешам из сборной Франции, наставник "Атлетико" Диего Симеоне и его коллега из "Барселоны" Эрнесто Вальверде.
Проголосовать за лучшего тренера года можно на официальном сайте ФИФА. Организация учтет мнение фанатов наравне с журналистами, а также тренерами и капитанами национальных команд.
24.07.2018 16:00
Просмотров: 1609
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Зизу получит. Тут к гадалке не ходи.
3 ЛЧ подряд, это вам не в финалах хуи сосать, как портовая помойка с их физруком и портовыми обрыганами.
(ответить)
Черчесов > мафаринья, конте
Все что нужно знать об уровне мю и пенсов.
(ответить)
и клопецо тут каким-то боком затесался)
проебал все что мог, но претендует на звание тренер года. лоль
да, в этом списке есть бестрофейники, но каждый из них сотворил какую-никакую сенсацию, да и участвовали они лишь в одном турнире, в отличие от бомжа с порта
(ответить)
Мартинес
(ответить)
Даличу надо отдать. Но получит Дешам скорее всего
(ответить)
Зидан за 3-ю подряд чашку, у лузерки просто уже бомбит от такого исхода
(ответить)
Далич обойдет Черчесова. заслуга зиданодешамов сомнительная, вопросы когда такие команды не выигрывают больше.
(ответить)
Черчесов, Саутгейт и Вальверде. кто-то из них получит, скорее Саутгейт.
(ответить)
Это просто ахтунг! Щас бы давать номинацию на лучшего тренера за победы над Саудами, Египтом и отскок с мертвейшей Испанией, еще и отбор не играли. Разве что могут поспорить за звание "Автобус года" с МЮ.
(ответить)
Саутгейт? фифа - комедия
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий