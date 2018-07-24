"Хаддерсфилд" продал Тома Инса в "Стоук"

"Хаддерсфилд" объявил о продаже вингера Тома Инса в "Стоук". Сумма трансфера составила 12 миллионов фунтов, включая 2 млн. в виде бонусов.

Сын легендарного Пола Инса провел у "терьеров" всего один сезон, приняв участие в 33 матчах Премьер-Лиги и забив два гола.



26-летний Инс не мог жаловаться на дефицит игрового времени, однако "гончары" предложили ему заманчивые условия и шанс воссоединиться с тренером Гари Роуэттом, с которым ему довелось поработать в "Дерби".



Таким образом, англичанин покинул "Хаддерсфилд" и заключил четырехлетний контракт со "Стоуком". Том стал уже пятым приобретением "гончаров" в это трансферное окно.



"Мне посчастливилось поработать с Томом прежде, и он потрясающе талантливый игрок. Он очень силен технически и может играть на любой позиции в атакующей тройке, особенно хорошо действуя на правом краю".



"Его статистика выступлений в Чемпионшипе говорит сама за себя, и нам действительно повезло заполучить его", — цитирует Инса Sky Sports.