"Хаддерсфилд" продал Тома Инса в "Стоук"
"Хаддерсфилд" объявил о продаже вингера Тома Инса в "Стоук". Сумма трансфера составила 12 миллионов фунтов, включая 2 млн. в виде бонусов.
Сын легендарного Пола Инса провел у "терьеров" всего один сезон, приняв участие в 33 матчах Премьер-Лиги и забив два гола.
26-летний Инс не мог жаловаться на дефицит игрового времени, однако "гончары" предложили ему заманчивые условия и шанс воссоединиться с тренером Гари Роуэттом, с которым ему довелось поработать в "Дерби".
Таким образом, англичанин покинул "Хаддерсфилд" и заключил четырехлетний контракт со "Стоуком". Том стал уже пятым приобретением "гончаров" в это трансферное окно.
"Мне посчастливилось поработать с Томом прежде, и он потрясающе талантливый игрок. Он очень силен технически и может играть на любой позиции в атакующей тройке, особенно хорошо действуя на правом краю".
"Его статистика выступлений в Чемпионшипе говорит сама за себя, и нам действительно повезло заполучить его", — цитирует Инса Sky Sports.
24.07.2018 15:50
Просмотров: 528
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: