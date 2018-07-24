Моуриньо хочет еще двух новичков

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо уточнил, что хочет купить еще двух игроков до закрытия трансферного окна.

На днях Моуриньо намекнул на недовольство трансферной политикой "Юнайтед", философски заметив, что его желания расходятся с возможностями клуба.



Спустя пару дней Жозе рассказал, что в идеале хотел бы заполучить еще двух новичков к купленным ранее Диогу Далоту из "Порту" и Фреду из "Шахтер".



"Одно дело – чего я хочу. Совершенно другое – что произойдет на самом деле. Сколько игроков я хотел бы приобрести? Я бы подписал еще двух", - приводит слова Моуриньо ESPN.



Добавим, Жозе не стал уточнять, какие позиции он надеется укрепить, однако пресса предполагает, что речь идет о центральном защитнике и вингере.