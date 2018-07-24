Усманов ищет покупателя на свою долю в "Арсенале"

Второй крупнейший акционер "Арсенала" Алишер Усманов помышляет о продаже своей доли в лондонском клубе.

Как известно, Усманов владеет 30% акций "Арсенала", но места в совете директоров не имеет и никакого участия в жизни клуба не принимает — "канониры" находятся под полным контролем Стэна Кроенке.



В прошлом Алишер уже пытался изменить эту ситуацию, предложив 1.3 миллиарда долларов (990 млн. фунтов) за 67% акций Кроенке, однако американский бизнесмен ответил, что не заинтересован в продаже своих ценных бумаг.



Как сообщает The Financial Times, Усманов отчаялся стать единоличным собственником "Арсенала", а вдобавок — как и коллега Роман Абрамович, которому принадлежит "Челси" — испытывает определенную тревогу из-за обострившихся отношений России и Великобритании в политическом плане и риска санкций против своих бизнес-активов.



Утверждается, что теперь Усманов готов продать свои акции "Арсенала". Алишер уже активно ищет покупателя, но сделку с Кроенке исключает.