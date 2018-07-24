Усманов ищет покупателя на свою долю в "Арсенале"

Алишер Усманов Второй крупнейший акционер "Арсенала" Алишер Усманов помышляет о продаже своей доли в лондонском клубе.

Как известно, Усманов владеет 30% акций "Арсенала", но места в совете директоров не имеет и никакого участия в жизни клуба не принимает — "канониры" находятся под полным контролем Стэна Кроенке.

В прошлом Алишер уже пытался изменить эту ситуацию, предложив 1.3 миллиарда долларов (990 млн. фунтов) за 67% акций Кроенке, однако американский бизнесмен ответил, что не заинтересован в продаже своих ценных бумаг.

Как сообщает The Financial Times, Усманов отчаялся стать единоличным собственником "Арсенала", а вдобавок — как и коллега Роман Абрамович, которому принадлежит "Челси" — испытывает определенную тревогу из-за обострившихся отношений России и Великобритании в политическом плане и риска санкций против своих бизнес-активов.

Утверждается, что теперь Усманов готов продать свои акции "Арсенала". Алишер уже активно ищет покупателя, но сделку с Кроенке исключает.



Метки Арсенал, Усманов

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. gio 24.07.2018 15:22 # gio
    первая толстая крыска рванула с палубы

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  2. lfc4eva 24.07.2018 14:50 # lfc4eva
    Усманов давно понял что вкладывать в геим индустрию гораздо прибыльнее и по времени эффективнее. Рубить бабло на компьютерных задротах, сечас для многих крупных инвесторов далеких от этой темы, настоящее открытие

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  3. liverpoolfan94 24.07.2018 14:35 # liverpoolfan94
    Так продай кроенке чо тут думать)

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  4. abse 24.07.2018 14:23 # abse
    Венгера нет, а значит и прибыли тоже. Вот он и продаёт акции, хотя сам говорил что готов вкладывать в клуб

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  5. noghai 24.07.2018 14:21 # noghai
    Вступай в нашу лигу на FPL: 63902-14012

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  6. farot 24.07.2018 14:19 # farot
    предложив 1.3 миллиона долларов (990 млн. фунтов)

    Источник: http://fapl.ru/posts/64039/

    все-таки 1.3 миллиарда, Михаил

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  7. superglor 24.07.2018 14:18 # superglor
    Наконец-то благородная Британия избавится от запаха чебуреков и беляшей.

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  8. brown-ale 24.07.2018 14:13 # brown-ale
    Узбек почуял, что у него отберут наворованное.

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  9. meshuggah 24.07.2018 14:04 # meshuggah
    тьфу на влажные мечты гейганеров

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