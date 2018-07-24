Усманов ищет покупателя на свою долю в "Арсенале"
Второй крупнейший акционер "Арсенала" Алишер Усманов помышляет о продаже своей доли в лондонском клубе.
Как известно, Усманов владеет 30% акций "Арсенала", но места в совете директоров не имеет и никакого участия в жизни клуба не принимает — "канониры" находятся под полным контролем Стэна Кроенке.
В прошлом Алишер уже пытался изменить эту ситуацию, предложив 1.3 миллиарда долларов (990 млн. фунтов) за 67% акций Кроенке, однако американский бизнесмен ответил, что не заинтересован в продаже своих ценных бумаг.
Как сообщает The Financial Times, Усманов отчаялся стать единоличным собственником "Арсенала", а вдобавок — как и коллега Роман Абрамович, которому принадлежит "Челси" — испытывает определенную тревогу из-за обострившихся отношений России и Великобритании в политическом плане и риска санкций против своих бизнес-активов.
Утверждается, что теперь Усманов готов продать свои акции "Арсенала". Алишер уже активно ищет покупателя, но сделку с Кроенке исключает.
24.07.2018 14:00
Просмотров: 2064
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
первая толстая крыска рванула с палубы
(ответить)
Усманов давно понял что вкладывать в геим индустрию гораздо прибыльнее и по времени эффективнее. Рубить бабло на компьютерных задротах, сечас для многих крупных инвесторов далеких от этой темы, настоящее открытие
(ответить)
Так продай кроенке чо тут думать)
(ответить)
Венгера нет, а значит и прибыли тоже. Вот он и продаёт акции, хотя сам говорил что готов вкладывать в клуб
(ответить)
Вступай в нашу лигу на FPL: 63902-14012
(ответить)
предложив 1.3 миллиона долларов (990 млн. фунтов)
Источник: http://fapl.ru/posts/64039/
все-таки 1.3 миллиарда, Михаил
(ответить)
Наконец-то благородная Британия избавится от запаха чебуреков и беляшей.
(ответить)
Узбек почуял, что у него отберут наворованное.
(ответить)
тьфу на влажные мечты гейганеров
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий