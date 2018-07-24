Старридж в шоке от игры Кейта

Кейта и Старридж Нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж признался, что в восторге от новичка "красных" Наби Кейта.

После переезда из Бундеслиги Кейта успел провести за "Ливерпуль" всего два контрольных матча и несколько тренировок, но даже этого оказалось достаточно, чтобы впечатлить партнеров по "Ливерпулю".

"Я уже обожаю этого парня. Я знал, что он очень хорош, но если честно, я не часто смотрю немецкий футбол. Я давно не видел полузащитника, который умеет защищаться, пасовать, обходить соперника за счет финтов. Он очень быстр и при этом очень силен. У него просто нет слабых мест".

"Мне уже не терпится увидеть его в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. Мы много времени проводим вместе и очень много шутим. Он превосходный парень", - сообщил Старридж официальному сайту клуба.




Метки Кейта, Ливерпуль, Старридж

Автор foxmcfc   

Дата 24.07.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. osivori 24.07.2018 13:40 # osivori
    клопп в самом деле топ тренер, ливерпуль выводит на высочайший уровень

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  2. xomakk 24.07.2018 13:16 # xomakk
    жуткий топарь

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  3. only--liverpool 24.07.2018 13:05 # only--liverpool
    Да, пас у него охуенный

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