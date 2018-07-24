Старридж в шоке от игры Кейта

Нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж признался, что в восторге от новичка "красных" Наби Кейта.

После переезда из Бундеслиги Кейта успел провести за "Ливерпуль" всего два контрольных матча и несколько тренировок, но даже этого оказалось достаточно, чтобы впечатлить партнеров по "Ливерпулю".



"Я уже обожаю этого парня. Я знал, что он очень хорош, но если честно, я не часто смотрю немецкий футбол. Я давно не видел полузащитника, который умеет защищаться, пасовать, обходить соперника за счет финтов. Он очень быстр и при этом очень силен. У него просто нет слабых мест".



"Мне уже не терпится увидеть его в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. Мы много времени проводим вместе и очень много шутим. Он превосходный парень", - сообщил Старридж официальному сайту клуба.