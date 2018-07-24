"Ливерпуль" не предупредил Кариуса насчет покупки Алиссона

Лорис Кариус Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус пожаловался, что клуб даже не предупредил его о планах приобрести Алиссона из "Ромы".

Изначально главный тренер "красных" Юрген Клопп хотел дать своему соотечественнику второй шанс и таким образом поддержать Кариуса после провального матча в финале Лиги Чемпионов с "Реалом".

Однако на прошлой неделе Клопп дал отмашку на приобретение Алиссона, и "красные" выписали "Роме" рекордный для голкипера чек на 67 миллионов фунтов.

Новость о покупке Алиссона стала настоящим шоком для Кариуса. По словам Лориса, "Ливерпуль" даже не счел нужным предупредить его о планах пригласить ему конкурента.

"Конечно, это не идеальный расклад для меня, но сейчас я не могу сказать что-либо еще. Предупреждал ли меня "Ливерпуль" о покупке Алиссона? Нет, никто предварительно не разговаривал со мной об этом", - цитирует Кариуса ESPN.




Метки Кариус, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 24.07.2018 12:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. parlor3 24.07.2018 13:51 # parlor3
    как после того финала он вообще может одевать майку Ливерпуля?? сам должен был попросить прошение о трансфере.

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  2. lfc-in-my-heart 24.07.2018 13:51 # lfc-in-my-heart
    На выход , нытик. Как ты всех уже достал, неудачник!

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  3. osivori 24.07.2018 13:44 # osivori
    не надо ныть, будем откровенны сам виноват, если сотрясение, обязан был требовать замену, если нет, накрой на роток платок, а когда идет речь о клубе, никого не обязаны предупреждать

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  4. udaff 24.07.2018 13:25 # udaff
    Ебать он дятел.

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  5. shakur 24.07.2018 12:57 # shakur
    Пора усыпить его

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  6. best-fanunited 24.07.2018 12:55 # best-fanunited
    да вылечите вы уже ему сотрясение мозга, докторские доктора

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  7. lfc4eva 24.07.2018 12:52 # lfc4eva
    Да уж, с топарем так нельзя было поступать... Что за люди у руля Ливерпуля, просто ужас.

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  8. liverpudlian 24.07.2018 12:52 # liverpudlian
    Ты играешь грубо говоря, как говно и потом вдруг для тебя это новость кажется неожиданной?! Серьезно?! Свою же голову на плечах надо иметь в конце концов...

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  9. mata-hazard 24.07.2018 12:41 # mata-hazard
    Вот так Ливерпуль обходится со своими легендами. Ну что за люди, а?

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  10. fc-oil 24.07.2018 12:23 # fc-oil
    Да теперь ты нах никому не нужен. Скаузеры уже забыли про тебя.

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  11. chelsea-soul 24.07.2018 12:22 # chelsea-soul
    Напиши на Клоппа заяву...пусть разбираются

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  12. lebedevv 24.07.2018 12:16 # lebedevv
    Я бы ещё понял его жалобу, если бы с ним резко вдруг разорвали контракт, не предупредив ни о чем
    Но то, что Ливерпуль купил себе настоящего адекватного кипера - уж такие вещи явно с Кариусом никто не должен был согласовывать &#128529;

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  13. freest 24.07.2018 12:14 # freest
    А он блять нихуя не понимал, что после всех его ляпов, он конечно же останется первым номером, клуба, который претендует на победу в АПЛ, хорош ныть, пиздуй в Майнц или откуда ты там... это твой уровень... и Ливерпуль ещё должен был его предупредить, ни нухуя себе звезда бля, ра дуйся, что во второй состав не отправили кретин...

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  14. bushwacka 24.07.2018 12:06 # bushwacka
    "Предупреждал ли меня "Ливерпуль" о покупке Алиссона? Нет, никто предварительно не разговаривал со мной об этом" ))))

    Видимо он думал, что каждый трансфер с ним обсуждать Клопп будет... Шансы доказать, что являешься нумбер уан был? Был и не один... Доказал, а теперь пздуй в запас, нытик-инстакрамщик!!! ))))))

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  15. beatboy 24.07.2018 12:04 # beatboy
    Как можно было рассчитывать на второй шанс после финала ЛЧ? Он сам должен был уйти сразу после того матча!

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  16. monsieurgood 24.07.2018 12:02 # monsieurgood
    думаю, у специального предупреждающего человека случилось сотрясение мозга и он не смог предупредить тебя.

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