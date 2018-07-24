"Ливерпуль" не предупредил Кариуса насчет покупки Алиссона
Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус пожаловался, что клуб даже не предупредил его о планах приобрести Алиссона из "Ромы".
Изначально главный тренер "красных" Юрген Клопп хотел дать своему соотечественнику второй шанс и таким образом поддержать Кариуса после провального матча в финале Лиги Чемпионов с "Реалом".
Однако на прошлой неделе Клопп дал отмашку на приобретение Алиссона, и "красные" выписали "Роме" рекордный для голкипера чек на 67 миллионов фунтов.
Новость о покупке Алиссона стала настоящим шоком для Кариуса. По словам Лориса, "Ливерпуль" даже не счел нужным предупредить его о планах пригласить ему конкурента.
"Конечно, это не идеальный расклад для меня, но сейчас я не могу сказать что-либо еще. Предупреждал ли меня "Ливерпуль" о покупке Алиссона? Нет, никто предварительно не разговаривал со мной об этом", - цитирует Кариуса ESPN.
24.07.2018 12:00
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Последние комментарии:
как после того финала он вообще может одевать майку Ливерпуля?? сам должен был попросить прошение о трансфере.
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На выход , нытик. Как ты всех уже достал, неудачник!
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не надо ныть, будем откровенны сам виноват, если сотрясение, обязан был требовать замену, если нет, накрой на роток платок, а когда идет речь о клубе, никого не обязаны предупреждать
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Ебать он дятел.
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Пора усыпить его
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да вылечите вы уже ему сотрясение мозга, докторские доктора
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Да уж, с топарем так нельзя было поступать... Что за люди у руля Ливерпуля, просто ужас.
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Ты играешь грубо говоря, как говно и потом вдруг для тебя это новость кажется неожиданной?! Серьезно?! Свою же голову на плечах надо иметь в конце концов...
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Вот так Ливерпуль обходится со своими легендами. Ну что за люди, а?
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Да теперь ты нах никому не нужен. Скаузеры уже забыли про тебя.
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Напиши на Клоппа заяву...пусть разбираются
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Я бы ещё понял его жалобу, если бы с ним резко вдруг разорвали контракт, не предупредив ни о чем
Но то, что Ливерпуль купил себе настоящего адекватного кипера - уж такие вещи явно с Кариусом никто не должен был согласовывать 😑
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А он блять нихуя не понимал, что после всех его ляпов, он конечно же останется первым номером, клуба, который претендует на победу в АПЛ, хорош ныть, пиздуй в Майнц или откуда ты там... это твой уровень... и Ливерпуль ещё должен был его предупредить, ни нухуя себе звезда бля, ра дуйся, что во второй состав не отправили кретин...
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"Предупреждал ли меня "Ливерпуль" о покупке Алиссона? Нет, никто предварительно не разговаривал со мной об этом" ))))
Видимо он думал, что каждый трансфер с ним обсуждать Клопп будет... Шансы доказать, что являешься нумбер уан был? Был и не один... Доказал, а теперь пздуй в запас, нытик-инстакрамщик!!! ))))))
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Как можно было рассчитывать на второй шанс после финала ЛЧ? Он сам должен был уйти сразу после того матча!
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думаю, у специального предупреждающего человека случилось сотрясение мозга и он не смог предупредить тебя.
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