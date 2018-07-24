"Ливерпуль" не предупредил Кариуса насчет покупки Алиссона

Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус пожаловался, что клуб даже не предупредил его о планах приобрести Алиссона из "Ромы".

Изначально главный тренер "красных" Юрген Клопп хотел дать своему соотечественнику второй шанс и таким образом поддержать Кариуса после провального матча в финале Лиги Чемпионов с "Реалом".



Однако на прошлой неделе Клопп дал отмашку на приобретение Алиссона, и "красные" выписали "Роме" рекордный для голкипера чек на 67 миллионов фунтов.



Новость о покупке Алиссона стала настоящим шоком для Кариуса. По словам Лориса, "Ливерпуль" даже не счел нужным предупредить его о планах пригласить ему конкурента.



"Конечно, это не идеальный расклад для меня, но сейчас я не могу сказать что-либо еще. Предупреждал ли меня "Ливерпуль" о покупке Алиссона? Нет, никто предварительно не разговаривал со мной об этом", - цитирует Кариуса ESPN.