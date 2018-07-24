Новая выездная форма "Манчестер Сити" на сезон 2018/19 (ФОТО)

"Манчестер Сити" показал свою новую выездную форму от Nike на сезон 2018/19.

Источником вдохновения для дизайнеров Nike при создании гостевого комплекта стала форма, в которой "горожане" выступали в сезоне 1998/99, обыграв в финале плей-офф Второго Дивизиона "Джилингем" и вернувшись в Первый Дивизион (ныне — Чемпионшип).



Ту победу многие до сих пор считают отправной точкой в новейшей истории "горожан", а вертикальные желтые полоски на футболке темно-синего цвета как раз и являются отсылкой к прошлому. В ярко-желтом цвете также выполнены и гетры.



Впервые подопечные Хосепа Гвардиолы примерят новую выездную форму в предсезонном матче против "Ливерпуля" 25 июля.



















