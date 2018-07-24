Новая выездная форма "Манчестер Сити" на сезон 2018/19 (ФОТО)

Новая выездная форма Манчестер Сити на сезон 2018/19 "Манчестер Сити" показал свою новую выездную форму от Nike на сезон 2018/19.

Источником вдохновения для дизайнеров Nike при создании гостевого комплекта стала форма, в которой "горожане" выступали в сезоне 1998/99, обыграв в финале плей-офф Второго Дивизиона "Джилингем" и вернувшись в Первый Дивизион (ныне — Чемпионшип).

Ту победу многие до сих пор считают отправной точкой в новейшей истории "горожан", а вертикальные желтые полоски на футболке темно-синего цвета как раз и являются отсылкой к прошлому. В ярко-желтом цвете также выполнены и гетры.

Впервые подопечные Хосепа Гвардиолы примерят новую выездную форму в предсезонном матче против "Ливерпуля" 25 июля.

Новая выездная форма Манчестер Сити на сезон 2018/19

Новая выездная форма Манчестер Сити на сезон 2018/19

Новая выездная форма Манчестер Сити на сезон 2018/19

Новая выездная форма Манчестер Сити на сезон 2018/19

Новая выездная форма Манчестер Сити на сезон 2018/19



Метки Nike, Манчестер Сити, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. vt2109 24.07.2018 11:30 # vt2109
    Полоски и жёлтые гетры лишние.

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  2. mata-hazard 24.07.2018 11:23 # mata-hazard
    Форма ни о чём. Каким-нибудь хохлам кастрюлеголовым только может понравиться.

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  3. ba-29 24.07.2018 11:17 # ba-29
    Какая разница в какой форме передавать титул королям Лондона

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  4. frisby 24.07.2018 11:13 # frisby
    Невыразительная.форма.просто форма.

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