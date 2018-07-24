Пюэль: "Магуайр должен остаться в "Лестере"

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль считает, что его защитник Харри Магуайр должен остаться на "Кинг Пауэр", отвергнув интерес "Манчестер Юнайтед".

По слухам, 25-летний Магуайр, великолепно себя проявивший на Чемпионате Мира в России за сборную Англии, стал целью номер один для "красных дьяволов" на остаток трансферного окна.



Например, Manchester Evening News утверждает, что на приобретении Магуайра настаивает лично рулевой "Юнайтед" Жозе Моуриньо, предпочитая Харри другим защитникам, список которых для него составили скауты клубы.



The Telegraph добавляет, что "лисы" готовы сражаться за то, чтобы сохранить свою звезду, и многое будет зависеть от предпочтений самого Магуайра, оцениваемого в 65 миллионов фунтов. Пюэль же считает, что Харри незачем уходить из "Лестера".



"Для Магуайра важно продолжать выступать за "Лестер". Это хорошее ощущение. Если наши игроки вызывают интерес многих клубов, это говорит о том, что мы хорошо подбираем игроков и хорошо делаем свою работу. Важно, чтобы так было и дальше".



"Когда игроки вернутся с Чемпионата Мира, надеюсь, мы сможем дать им возможность, чтобы развивать свои амбиции и с успехом выступать в Премьер-Лиге".



"Я думаю, Харри счастлив здесь. Он хорошо выступил на Чемпионате Мира. Он не будет слишком раздумывать над такими вещами. Думаю, он вернется и продолжит играть за нас", — цитирует Пюэля Sky Sports.