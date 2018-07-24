Моуриньо хочет, чтобы Погба играл за МЮ с той же концентрацией, что и за сборную Франции
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо надеется, что Чемпионат Мира в России научит его полузащитника Поля Погба играть за свой клуб с той же концентрацией, что и за сборную Франции.
25-летний Погба был одним из ключевых игроков в команде, которая ранее в этом месяце выиграла ЧМ-2018. Победа на мундиале помогла Полю скрасить впечатление от невыразительного сезона за клуб. Моуриньо надеется, что этот опыт не пройдет даром для его подопечного, и тот научится не терять концентрацию в матчах "Юнайтед".
"Я не думаю, что Чемпионат Мира должен научить нас выжимать максимум из него. Это он должен научиться давать свой максимум".
"Думаю, Чемпионат Мира — это прекрасная среда для игрока вроде него, чтобы показывать свой лучший футбол. Почему? Потому что ты находишься в закрытой обстановке на протяжении месяца и можешь думать только о футболе".
"Ты находишься в тренировочном лагере со своей командой, совершенно изолирован от внешнего мира, можешь сосредоточиться только на футболе, а масштаб матчей лишь мотивирует тебя".
"На протяжении сезона у тебя может быть большой матч, затем матч поменьше, еще меньше, и ты можешь потерять концентрацию к следующему большому матчу", — цитирует Моуриньо The Guardian.
24.07.2018 09:00
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