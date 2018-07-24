Клопп понимает, что от "Ливерпуля" будут ждать трофеев в новом сезоне

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в курсе возросшего уровня ожиданий к своей команде после впечатляющего трансферного окна.

Этим летом Клопп потратил уже 170 миллионов фунтов на новых игроков, в том числе установив новый мировой рекорд по стоимости голкипера покупкой Алиссона у "Ромы".



Меж тем Кубок Лиги, выигранный при Кенни Далглише в 2012 году, так и остается последним трофеем "красных". Клопп понимает, что теперь он обязан прервать эту засуху после столь яркой трансферной кампании.



"Можно ли сказать, что "Ливерпуль" обязан что-нибудь выиграть в новом сезоне? Вы правы, и люди будут говорить об этом. Это следующий шаг. Это должно стать следующим шагом, и мы должны быть готовы сделать его".



"Я не могу дать гарантий сейчас, но я понимаю, если люди думают таким образом. Мне известно об ожиданиях, и это совершенно логично".



"Мы ожидаем больше и от самих себя. Мы снова пойдем в бой за титул и каждый из кубков, но это не означает, что я могу сидеть здесь и говорить, что мы непременно выиграем их. У нас максимально высокие амбиции, 100 процентов".



"Конечно, другие команды тоже занимаются своими трансферными делами. Он не будут слабее, чем в прошлом году. Например, "Сити" купил Рияда Махреза, и я не слышал, чтобы они лишились хотя бы одного игрока. Это означает, что они сохранят свой уровень мастерства, плюс теперь у них есть Махрез".



"Манчестер Юнайтед" тоже будет претендовать на высшие цели, и это совершенно нормально. В первую очередь мы должны играть в футбол, который дает нам возможность что-нибудь выиграть. Я уверен, что мы способы продвинуться вперед относительно прошлого сезона", — цитирует Клоппа The Telegraph.