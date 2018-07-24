Сане видит в "Челси" главного конкурента "Сити"

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане ожидает, что главным конкурентом его команды в борьбе за титул Премьер-Лиги в новом сезоне станет "Челси".

Напомним, попытка "синих" защитить чемпионство в прошлом сезоне совершенно провалилась — лондонцы финишировали за пределами топ-4 Премьер-Лиги, в 30 очках позади взявшего титул "Сити".



Теперь уже "горожане" попытаются защитить чемпионское звание, и больше других 22-летний Сане опасается "Челси", с новым тренером которого Маурицио Сарри "Сити" познакомился еще в прошлом сезоне, дважды сыграв против "Наполи" в Лиге Чемпионов.



"Кто будет нашей главной угрозой? Думаю, "Челси", потому что они пригласили действительно хорошего тренера. Если вы видели, как играл "Наполи" в прошлом сезоне, то это был очень, очень привлекательный и качественный футбол. Нам пришлось по-настоящему тяжело против них".



"Их игрокам потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к его тактике. "Челси" может стать очень тяжелым соперником".



"Также я назову "Ливерпуль" — они купили действительно хороших игроков и могут быть очень сильны в следующем сезоне", — цитирует Сане Sky Sports.