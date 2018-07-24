Сане видит в "Челси" главного конкурента "Сити"
Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане ожидает, что главным конкурентом его команды в борьбе за титул Премьер-Лиги в новом сезоне станет "Челси".
Напомним, попытка "синих" защитить чемпионство в прошлом сезоне совершенно провалилась — лондонцы финишировали за пределами топ-4 Премьер-Лиги, в 30 очках позади взявшего титул "Сити".
Теперь уже "горожане" попытаются защитить чемпионское звание, и больше других 22-летний Сане опасается "Челси", с новым тренером которого Маурицио Сарри "Сити" познакомился еще в прошлом сезоне, дважды сыграв против "Наполи" в Лиге Чемпионов.
"Кто будет нашей главной угрозой? Думаю, "Челси", потому что они пригласили действительно хорошего тренера. Если вы видели, как играл "Наполи" в прошлом сезоне, то это был очень, очень привлекательный и качественный футбол. Нам пришлось по-настоящему тяжело против них".
"Их игрокам потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к его тактике. "Челси" может стать очень тяжелым соперником".
"Также я назову "Ливерпуль" — они купили действительно хороших игроков и могут быть очень сильны в следующем сезоне", — цитирует Сане Sky Sports.
24.07.2018 07:00
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все абс все ссут на великий лузерxyй
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Сити сдуется в этом сезоне. Кое как попадут в 4-ку. Скриньте!
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