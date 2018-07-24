"Ливерпуль" избавится от балласта на более чем 100 миллионов фунтов

Дивок Ориги В остатке трансферного окна "Ливерпуль" надеется выручить более 100 миллионов фунтов с продажи игроков, которые не входят в планы главного тренера Юргена Клоппа.

Этим летом Клопп потратил уже 170 млн. фунтов на трансферном рынке, укрепив состав своей команды Алиссоном, Фабиньо, Наби Кейта и Джерданом Шакири.

Как сообщает The Telegraph, теперь Юрген хочет сделать состав более компактным и управляемым, отбив часть понесенных затрат с помощью продажи игроков, которые едва ли могут рассчитывать на регулярную игровую практику на "Энфилде".

Список продаж "Ливерпуля" может возглавить нападающий Дивок Ориги, интерес к которому приписывают "Валенсии". Мерсисайдский клуб открыт к предложениям насчет бельгийца, оцененного в 27 млн. фунтов.

Еще 20 млн. фунтов плюс бонусы "красные" хотят за нападающего Данни Ингса. Примерно в такую же сумму оценен полузащитник Марко Груич, но тот все еще может заключить новый контракт и уйти в аренду.

Среди прочих игроков, которые могут покинуть "Ливерпуль" до конца лета, называются Лорис Кариус, Симон Миньоле, Шейи Оджо, Лазар Маркович и Педро Чиривелла. Суммарно продажи балласта могут принести "красным" более 100 млн. фунтов.



Метки Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2018 06:00

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  1. justnick 24.07.2018 07:37 # justnick
    Ливерпуль сам балласт!

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  2. only--liverpool 24.07.2018 07:18 # only--liverpool
    Избавляйтесь от Морено, Клавана, Матипа, Старриджа

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  3. liverfun 24.07.2018 07:15 # liverfun
    Ориги 27 млн, хуя себе. 60-70 за всех перечисленных вполне реально выручить, но не 100

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  4. shakur 24.07.2018 07:15 # shakur
    Проще Салаха продать

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  5. bezviz 24.07.2018 06:54 # bezviz
    груи был куплен за 5 млн и с тех пор отыгрывал за 3 года 21 матч 6лять и он уже стоит 20 млн, вот это бизнес кар в исполнении лузерпуля) разве что мю купит за такие деньги...2-3 млн красная цена, в чемпионшипе играть будет, а я как сейчас помню как колбасники устраивали самообоссывание типа клоп купил топаря за копейки)

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  6. meshuggah 24.07.2018 06:45 # meshuggah
    лузерxyй команда балласт

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  7. fanarsa 24.07.2018 06:14 # fanarsa
    жесть самоуверенные. Этот список игроков едва тянет на 40 млн :)

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