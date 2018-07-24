"Ливерпуль" избавится от балласта на более чем 100 миллионов фунтов
В остатке трансферного окна "Ливерпуль" надеется выручить более 100 миллионов фунтов с продажи игроков, которые не входят в планы главного тренера Юргена Клоппа.
Этим летом Клопп потратил уже 170 млн. фунтов на трансферном рынке, укрепив состав своей команды Алиссоном, Фабиньо, Наби Кейта и Джерданом Шакири.
Как сообщает The Telegraph, теперь Юрген хочет сделать состав более компактным и управляемым, отбив часть понесенных затрат с помощью продажи игроков, которые едва ли могут рассчитывать на регулярную игровую практику на "Энфилде".
Список продаж "Ливерпуля" может возглавить нападающий Дивок Ориги, интерес к которому приписывают "Валенсии". Мерсисайдский клуб открыт к предложениям насчет бельгийца, оцененного в 27 млн. фунтов.
Еще 20 млн. фунтов плюс бонусы "красные" хотят за нападающего Данни Ингса. Примерно в такую же сумму оценен полузащитник Марко Груич, но тот все еще может заключить новый контракт и уйти в аренду.
Среди прочих игроков, которые могут покинуть "Ливерпуль" до конца лета, называются Лорис Кариус, Симон Миньоле, Шейи Оджо, Лазар Маркович и Педро Чиривелла. Суммарно продажи балласта могут принести "красным" более 100 млн. фунтов.
24.07.2018 06:00
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Последние комментарии:
Ливерпуль сам балласт!
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Избавляйтесь от Морено, Клавана, Матипа, Старриджа
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Ориги 27 млн, хуя себе. 60-70 за всех перечисленных вполне реально выручить, но не 100
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Проще Салаха продать
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груи был куплен за 5 млн и с тех пор отыгрывал за 3 года 21 матч 6лять и он уже стоит 20 млн, вот это бизнес кар в исполнении лузерпуля) разве что мю купит за такие деньги...2-3 млн красная цена, в чемпионшипе играть будет, а я как сейчас помню как колбасники устраивали самообоссывание типа клоп купил топаря за копейки)
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лузерxyй команда балласт
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жесть самоуверенные. Этот список игроков едва тянет на 40 млн :)
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