"Ливерпуль" избавится от балласта на более чем 100 миллионов фунтов

В остатке трансферного окна "Ливерпуль" надеется выручить более 100 миллионов фунтов с продажи игроков, которые не входят в планы главного тренера Юргена Клоппа.

Этим летом Клопп потратил уже 170 млн. фунтов на трансферном рынке, укрепив состав своей команды Алиссоном, Фабиньо, Наби Кейта и Джерданом Шакири.



Как сообщает The Telegraph, теперь Юрген хочет сделать состав более компактным и управляемым, отбив часть понесенных затрат с помощью продажи игроков, которые едва ли могут рассчитывать на регулярную игровую практику на "Энфилде".



Список продаж "Ливерпуля" может возглавить нападающий Дивок Ориги, интерес к которому приписывают "Валенсии". Мерсисайдский клуб открыт к предложениям насчет бельгийца, оцененного в 27 млн. фунтов.



Еще 20 млн. фунтов плюс бонусы "красные" хотят за нападающего Данни Ингса. Примерно в такую же сумму оценен полузащитник Марко Груич, но тот все еще может заключить новый контракт и уйти в аренду.



Среди прочих игроков, которые могут покинуть "Ливерпуль" до конца лета, называются Лорис Кариус, Симон Миньоле, Шейи Оджо, Лазар Маркович и Педро Чиривелла. Суммарно продажи балласта могут принести "красным" более 100 млн. фунтов.