Светская хроника за вторник

Светская хроника "Челси" нашел покупателя на Тьемуэ Бакайоко. "Арсенал" не готов переплачивать за Стивена Нзонзи. Тьерри Анри согласился возглавить "Астон Виллу". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Реал" сделал запрос насчет вингера дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича, который также интересен "Челси", "Ливерпулю" и "Тоттенхэму". (Daily Mail)

"Челси" отклонил уже третье предложение "Барселоны" — свыше 55 миллионов фунтов — о покупке вингера Виллиана. (Sky Sports)

"Милан" составит конкуренцию "Челси" в борьбе за нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина. (Transfermarketweb)

"Интер" нацелился на полузащитника "Челси" Тьемуэ Бакайоко. (Gazzetta dello Sport)

"Челси" близок к покупке голкипера "Милана" Хосе Рейны. (The Sun)

"Манчестер Юнайтед" постарается приобрести Виллиана из "Челси" или Ивана Перишича из "Интера" в случае расставания с Антони Мартиалем. (ESPN)

Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо договаривается с исполнительным директором Эдом Вудвордом о дополнительных приобретениях в остатке окна. (The Sun)

Защитник "Юнайтед" Маттео Дармиан интересен "Наполи". (Sky Sports)

"Юнайтед", "Челси", "Ливерпуль", "Арсенал", "Барселона" и "Ювентус" претендуют на 20-летнего вингера "Ренна" Исмаилу Сарра, за которого установлена цена в 50 млн. фунтов. (The Sun)

"Арсенал" сохраняет интерес к полузащитнику "Севильи" Стивену Нзонзи, но не готов заплатить те 35 млн. фунтов, что прописаны в контракте 29-летнего француза в качестве отступных. (France Football)

"Арсенал" составит конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за хорватского защитника "Бешикташа" Домагоя Виду. (Milliyet)

Голкипер "Арсенала" Давид Оспина может уйти в "Бешикташ". (Sabah)

"Фулхэм" и "Кристал Пэлас" поспорят с "Тоттенхэмом" за полузащитника Джека Грилиша. (Daily Mirror)

"Эспаньол" сообщил "Фулхэму", что отпустит защитника Диего Лопеса только за отступные в 35 млн. фунтов. (Daily Mail)

"Фулхэм" предложил 26 млн. фунтов за нападающего "Реал Сосьедад" Виллиана Жозе. (The Sun)

Голкипер "Бешикташа" Фабри проходит медобследование в "Фулхэме", который заплатит 5 млн. фунтов за 30-летнего испанца. (Sky Sports)

"Хаддерсфилд" проявляет интерес к опальному полузащитнику "Эвертона" Дэви Классену, оцениваемому в 23 млн. фунтов. (The Sun)

"Эвертон" завершит приобретение нападающего "Уотфорда" Ришарлисона за 40 млн. фунтов в течение суток. (Daily Star)

Помимо Ришарлисона, "Эвертон" хочет купить и его одноклубника Абдулая Дукуре. (RMC Sport)

"Эвертон" потерял интерес к защитнику Кирану Тирни из "Селтика" и надеется взамен приобрести Люку Диня из "Барселоны". (Liverpool Echo)

"Борнмут" согласовал стоимость крайнего защитника "Леганеса" Диего Рико в размере 10.7 млн. фунтов. (BBC)

"Ньюкасл" договаривается о покупке швейцарского защитника "Депортиво" Фабиана Шара за 3.5 млн. фунтов. (Daily Mail)

"Сампдория" предложила 7 млн. фунтов за полузащитника "Вест Хэма" Педро Обианга. (La Repubblica)

"Вест Бромвич" хочет 40 млн. фунтов от "Бернли" за защитника Крейга Доусона и нападающего Джея Родригеса. (Sky Sports)

Другое

Тьерри Анри достиг устной договоренности о назначении главным тренером "Астон Виллы" вместо Стива Брюса. (Dailt Star)

Жоржиньо коснулся мяча 101 раз и сделал 98 точных передач в своем дебютном предсезонном матче за "Челси", сыграв только 45 минут против "Перт Глори". В среднем итальянец бразильского происхождения касался мяча каждые 27 секунд. (Evening Standard)

Представители Премьер-Лиги получают 20 процентов от 157 млн. фунтов компенсации УЕФА клубам за участие своих игроков на ЧМ-2018. Больше всех достанется "Сити" — 3.9 млн. фунтов. (Football.London)

В случае победы над "Абердином" "Бернли" выйдет на "Истанбул Башакшехир" в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. (Sky Sports)

Андреа Пирло стал экспертом Sky Sports и в новом сезоне будет анализировать матчи Серии А. (Daily Mirror)



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Автор mihajlo   

Дата 24.07.2018 05:55

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  1. mata-hazard 24.07.2018 07:58 # mata-hazard
    "Арсенал" составит конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за хорватского защитника "Бешикташа" Домагоя Виду.

    И сразу вопрос: как быстро переобуется vyrentz, если Вида перейдёт в Арсенал? Ведь Вида для каклов теперь стал святым, после выкрика "Слава украине".

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  2. only--liverpool 24.07.2018 07:24 # only--liverpool
    "Челси" близок к покупке голкипера "Милана" Хосе Рейны. (The Sun)
    бггггггггггг

    (ответить)

  3. coon4 24.07.2018 07:20 # coon4
    Скаузер это не фанатская группа, это проктологический диагноз.

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  4. gringo1990 24.07.2018 06:20 # gringo1990
    "Арсенал" составит конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за хорватского защитника "Бешикташа" Домагоя Виду. (Milliyet)

    Источник: http://fapl.ru/posts/64030/

    Я так понял этот Вида никому не сдался кроме СМИ которые не устают сватать его

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