Светская хроника за вторник

"Челси" нашел покупателя на Тьемуэ Бакайоко. "Арсенал" не готов переплачивать за Стивена Нзонзи. Тьерри Анри согласился возглавить "Астон Виллу". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Реал" сделал запрос насчет вингера дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича, который также интересен "Челси", "Ливерпулю" и "Тоттенхэму". (Daily Mail)



"Челси" отклонил уже третье предложение "Барселоны" — свыше 55 миллионов фунтов — о покупке вингера Виллиана. (Sky Sports)



"Милан" составит конкуренцию "Челси" в борьбе за нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина. (Transfermarketweb)



"Интер" нацелился на полузащитника "Челси" Тьемуэ Бакайоко. (Gazzetta dello Sport)



"Челси" близок к покупке голкипера "Милана" Хосе Рейны. (The Sun)



"Манчестер Юнайтед" постарается приобрести Виллиана из "Челси" или Ивана Перишича из "Интера" в случае расставания с Антони Мартиалем. (ESPN)



Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо договаривается с исполнительным директором Эдом Вудвордом о дополнительных приобретениях в остатке окна. (The Sun)



Защитник "Юнайтед" Маттео Дармиан интересен "Наполи". (Sky Sports)



"Юнайтед", "Челси", "Ливерпуль", "Арсенал", "Барселона" и "Ювентус" претендуют на 20-летнего вингера "Ренна" Исмаилу Сарра, за которого установлена цена в 50 млн. фунтов. (The Sun)



"Арсенал" сохраняет интерес к полузащитнику "Севильи" Стивену Нзонзи, но не готов заплатить те 35 млн. фунтов, что прописаны в контракте 29-летнего француза в качестве отступных. (France Football)



"Арсенал" составит конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за хорватского защитника "Бешикташа" Домагоя Виду. (Milliyet)



Голкипер "Арсенала" Давид Оспина может уйти в "Бешикташ". (Sabah)



"Фулхэм" и "Кристал Пэлас" поспорят с "Тоттенхэмом" за полузащитника Джека Грилиша. (Daily Mirror)



"Эспаньол" сообщил "Фулхэму", что отпустит защитника Диего Лопеса только за отступные в 35 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Фулхэм" предложил 26 млн. фунтов за нападающего "Реал Сосьедад" Виллиана Жозе. (The Sun)



Голкипер "Бешикташа" Фабри проходит медобследование в "Фулхэме", который заплатит 5 млн. фунтов за 30-летнего испанца. (Sky Sports)



"Хаддерсфилд" проявляет интерес к опальному полузащитнику "Эвертона" Дэви Классену, оцениваемому в 23 млн. фунтов. (The Sun)



"Эвертон" завершит приобретение нападающего "Уотфорда" Ришарлисона за 40 млн. фунтов в течение суток. (Daily Star)



Помимо Ришарлисона, "Эвертон" хочет купить и его одноклубника Абдулая Дукуре. (RMC Sport)



"Эвертон" потерял интерес к защитнику Кирану Тирни из "Селтика" и надеется взамен приобрести Люку Диня из "Барселоны". (Liverpool Echo)



"Борнмут" согласовал стоимость крайнего защитника "Леганеса" Диего Рико в размере 10.7 млн. фунтов. (BBC)



"Ньюкасл" договаривается о покупке швейцарского защитника "Депортиво" Фабиана Шара за 3.5 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Сампдория" предложила 7 млн. фунтов за полузащитника "Вест Хэма" Педро Обианга. (La Repubblica)



"Вест Бромвич" хочет 40 млн. фунтов от "Бернли" за защитника Крейга Доусона и нападающего Джея Родригеса. (Sky Sports)



Другое



Тьерри Анри достиг устной договоренности о назначении главным тренером "Астон Виллы" вместо Стива Брюса. (Dailt Star)



Жоржиньо коснулся мяча 101 раз и сделал 98 точных передач в своем дебютном предсезонном матче за "Челси", сыграв только 45 минут против "Перт Глори". В среднем итальянец бразильского происхождения касался мяча каждые 27 секунд. (Evening Standard)



Представители Премьер-Лиги получают 20 процентов от 157 млн. фунтов компенсации УЕФА клубам за участие своих игроков на ЧМ-2018. Больше всех достанется "Сити" — 3.9 млн. фунтов. (Football.London)



В случае победы над "Абердином" "Бернли" выйдет на "Истанбул Башакшехир" в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. (Sky Sports)



Андреа Пирло стал экспертом Sky Sports и в новом сезоне будет анализировать матчи Серии А. (Daily Mirror)