"Ливерпуль" отправил Матипа на лечение из Америки домой
Защитник Жоэль Матип прервал турне "Ливерпуля" по Америке и теперь возвращается в Англию на реабилитацию после травмы бедра.
Напомним, свою травму Матип получил в воскресном матче против дортмундской "Боруссии" в Шарлотте, покинув поле уже в середине первого тайма.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп сразу после игры заявил, что Жоэль повредил не ту область бедра, из-за которой пропустил концовку прошлого сезона, однако принять участие в двух оставшихся матчах турне Матип уже не сможет.
Как гласит официальное заявление мерсисайдского клуба, травма 26-летнего камерунца не носит долгосрочный характер. Свое восстановление Матип будет проходить под наблюдением медицинского персонала в Мелвуде.
24.07.2018 00:35
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Последние комментарии:
ну хоть збс, что этот уе6ок травмировался до начала сезона
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Ебанушка очкастая купи уже нормального защитника блиать!!
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