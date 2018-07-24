"Ливерпуль" отправил Матипа на лечение из Америки домой

Защитник Жоэль Матип прервал турне "Ливерпуля" по Америке и теперь возвращается в Англию на реабилитацию после травмы бедра.

Напомним, свою травму Матип получил в воскресном матче против дортмундской "Боруссии" в Шарлотте, покинув поле уже в середине первого тайма.



Главный тренер "красных" Юрген Клопп сразу после игры заявил, что Жоэль повредил не ту область бедра, из-за которой пропустил концовку прошлого сезона, однако принять участие в двух оставшихся матчах турне Матип уже не сможет.



Как гласит официальное заявление мерсисайдского клуба, травма 26-летнего камерунца не носит долгосрочный характер. Свое восстановление Матип будет проходить под наблюдением медицинского персонала в Мелвуде.