"Тоттенхэм" надеетя продать Янссена и Льоренте этим летом

"Тоттенхэм" надеется выручить более 30 миллионов фунтов в остатке трансферного окна с продажи резервных нападающих Винсента Янссена и Фернандо Льоренте.

Янссен и Льоренте — очередные неудачные попытки "шпор" подыскать достойного дублера для своего бомбардира Харри Кейна. Как сообщает Evening Standard, оба игрока не входят в планы главного тренера Маурисио Почеттино на новый сезон.



При этом судьба Винсента может быть решена уже на текущей неделе."Фенербахче" выразил желание вернуть 24-летнего голландца после сезона аренды.



"Тоттенхэм" надеется выручить за Янссена те самые 17 млн. фунтов, за которые Винсент, лучшим бомбардир Эредивизии сезона 2015/16, покупался два года назад.



Также "шпоры" хотят вернуть свои 15 млн. фунтов, потраченные год назад на покупку Льоренте у "Суонси". Несмотря на весь свой опыт, 33-летний испанец провалил минувший сезон, забив только один гол в Премьер-Лиге.