"Вест Хэм" и "Лестер" претендуют на Стефано Стураро

Агент полузащитника "Ювентуса" Стефано Стураро заявил, что "Вест Хэм" и "Лестер" находятся среди клубов, заинтересованных в его клиенте.

25-летний Стураро не имеет регулярной игровой практики в Турине в последние годы, а в прошлом сезоне и вовсе отметился лишь семью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Однако спрос на игрока сборной Италии по-прежнему высок, и теперь "Ювентус" должен изучить имеющиеся насчет Стефано предложения.



"На столе у "Юве" есть несколько предложений, требующих рассмотрения. В футболе может случиться всякое, особенно когда предложений так много".



"В услугах моего клиента заинтересованы не только большие клубы в лице "Вест Хэма" и "Лестера", но и минимум четыре других клуба. Пока у нас нет предпочтений, и мы просто ждем решения "бьянконери", — цитирует агента Карло Волпи Evening Standard.