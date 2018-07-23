"Зенит" увел скаута "Юнайтед"
Талантливый скаут Хавьер Рибалта покинул "Манчестер Юнайтед", чтобы стать спортивным директором "Зенита" из Санкт-Петербурга.
Отработав в "Ювентусе" пять лет на должности ведущего скаута и приложив руку к трансферам таких игроков, как Поль Погба, Альваро Мората, Дани Алвес, Пауло Дибала и Алекс Сандро, прошлым летом Рибалта присоединился к "красным дьяволам".
Последние 12 месяцев испанец трудился бок о бок с Джимом Лоулором и Марселем Боутом, подыскивая усиление для первой команды и просматривая талантливых юниоров по всей Европе.
Как сообщает Manchester Evening News, на "Олд Траффорд" были довольны сотрудничеством с Рибалтой, однако Хавьер увидел предложение российского клуба как шаг вперед в своей карьере, а потому решил покинуть "Юнайтед".
23.07.2018 22:00
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крутой чел, норм карьера, за баблом пошёл
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Мне интересно насколько это сложная работа, кто что думает?
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