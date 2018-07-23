"Зенит" увел скаута "Юнайтед"

Талантливый скаут Хавьер Рибалта покинул "Манчестер Юнайтед", чтобы стать спортивным директором "Зенита" из Санкт-Петербурга.

Отработав в "Ювентусе" пять лет на должности ведущего скаута и приложив руку к трансферам таких игроков, как Поль Погба, Альваро Мората, Дани Алвес, Пауло Дибала и Алекс Сандро, прошлым летом Рибалта присоединился к "красным дьяволам".



Последние 12 месяцев испанец трудился бок о бок с Джимом Лоулором и Марселем Боутом, подыскивая усиление для первой команды и просматривая талантливых юниоров по всей Европе.



Как сообщает Manchester Evening News, на "Олд Траффорд" были довольны сотрудничеством с Рибалтой, однако Хавьер увидел предложение российского клуба как шаг вперед в своей карьере, а потому решил покинуть "Юнайтед".