"Зенит" увел скаута "Юнайтед"

Хавьер Рибалта Талантливый скаут Хавьер Рибалта покинул "Манчестер Юнайтед", чтобы стать спортивным директором "Зенита" из Санкт-Петербурга.

Отработав в "Ювентусе" пять лет на должности ведущего скаута и приложив руку к трансферам таких игроков, как Поль Погба, Альваро Мората, Дани Алвес, Пауло Дибала и Алекс Сандро, прошлым летом Рибалта присоединился к "красным дьяволам".

Последние 12 месяцев испанец трудился бок о бок с Джимом Лоулором и Марселем Боутом, подыскивая усиление для первой команды и просматривая талантливых юниоров по всей Европе.

Как сообщает Manchester Evening News, на "Олд Траффорд" были довольны сотрудничеством с Рибалтой, однако Хавьер увидел предложение российского клуба как шаг вперед в своей карьере, а потому решил покинуть "Юнайтед".



Метки Зенит, Манчестер Юнайтед, Рибалта

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2018 22:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 23.07.2018 22:13 # mancunia-planet
    крутой чел, норм карьера, за баблом пошёл

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  2. ilovemanutd 23.07.2018 22:08 # ilovemanutd
    Мне интересно насколько это сложная работа, кто что думает?

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