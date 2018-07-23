"Челси" рассматривает Батленда на замену Куртуа

Джек Батленд Голкипер "Стоука" Джек Батленд стал еще одним именем в списке "Челси" на замену своему первому номеру Тибо Куртуа.

Из-за того, что Куртуа не желает продлевать свой истекающий через год контракт, у "синих" просто нет выбора — они вынуждены продать Тибо этим летом, но сперва требуется найти замену бельгийцу.

Ранее с переходом на "Стэмфорд Бридж" связывали Каспера Шмейхеля из "Лестера", Петра Чеха из "Арсенала" и Джанлуиджи Доннарумму из "Милана". По информации Sky Sports, теперь в этот шорт-лист был включен и Батленд.

Сообщается, что 25-летний Батленд, который был дублером Джордана Пикфорда в сборной Англии на Чемпионате Мира в России, доступен для трансфера, однако "гончары" хотят за Джека те самые 30 миллионов фунтов, за которые "Эвертон" приобрел Пикфорда год назад.

Сам Батленд тоже заинтересован в этом трансфере, ведь по итогам прошлого сезона "Стоук" вылетел в Чемпионшип. Джек уверен, что этим летом сможет подыскать себе клуб из числа топ-6 Премьер-Лиги.

Добавим, в данный момент Батленд отдыхает после ЧМ-2018. Если "Челси" не поспешит, со следующего понедельника Джек начнет тренировки с "гончарами".



Метки Батленд, Стоук, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2018 21:40

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  1. brown-ale 23.07.2018 21:58 # brown-ale
    В прошлом сезоне конечно напропускал. Нет смысла платить тридцатку за переоценку, если за пятеру можно подписать Харта.

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  2. monsieurgood 23.07.2018 21:55 # monsieurgood
    в правильной команде ( Челси ) станет топовым, да какой угодно вратарь станет топовым, но только не Куртуа - этот бездарь везде будет в очко пускать

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  3. griezmann 23.07.2018 21:45 # griezmann
    синяя помойка превращается в середняка. Удачи в ЛЕ

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