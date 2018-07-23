"Челси" рассматривает Батленда на замену Куртуа

Голкипер "Стоука" Джек Батленд стал еще одним именем в списке "Челси" на замену своему первому номеру Тибо Куртуа.

Из-за того, что Куртуа не желает продлевать свой истекающий через год контракт, у "синих" просто нет выбора — они вынуждены продать Тибо этим летом, но сперва требуется найти замену бельгийцу.



Ранее с переходом на "Стэмфорд Бридж" связывали Каспера Шмейхеля из "Лестера", Петра Чеха из "Арсенала" и Джанлуиджи Доннарумму из "Милана". По информации Sky Sports, теперь в этот шорт-лист был включен и Батленд.



Сообщается, что 25-летний Батленд, который был дублером Джордана Пикфорда в сборной Англии на Чемпионате Мира в России, доступен для трансфера, однако "гончары" хотят за Джека те самые 30 миллионов фунтов, за которые "Эвертон" приобрел Пикфорда год назад.



Сам Батленд тоже заинтересован в этом трансфере, ведь по итогам прошлого сезона "Стоук" вылетел в Чемпионшип. Джек уверен, что этим летом сможет подыскать себе клуб из числа топ-6 Премьер-Лиги.



Добавим, в данный момент Батленд отдыхает после ЧМ-2018. Если "Челси" не поспешит, со следующего понедельника Джек начнет тренировки с "гончарами".