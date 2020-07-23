Сарри не знает, останутся ли Куртуа, Азар и Виллиан в "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что хотел бы сохранить голкипера Тибо Куртуа, плеймейкера Эдена Азара и вингера Виллиана на "Стэмфорд Бридж", однако судьбу игроков должен решить клуб.

Как известно, Куртуа и Азар являются трансферными целями для "Реала", тогда насчет Виллиана "Барселона" сделала уже три предложения о покупке.



Заступая на работу в "Челси", Сарри в первую очередь отметил, что он просто тренер и не занимается трансферными вопросами. С тех пор ничего не изменилось, однако итальянец хотел бы сохранить этих трех игроков, которые пока не вернулись из отпуска и с которыми он пока даже не общался.



"Мне нравится разговаривать с людьми лицом к лицу. Мне не нравится разговаривать по телефону".



"Я не знаю, останутся ли они. Это зависит от клуба. Для меня очевидно лишь то, что поработать с Куртуа, Виллианом и Азаром было бы удовольствием для меня".



"Однако это не зависит от меня, поэтому нам нужно подождать", — цитирует Сарри Evening Standard.