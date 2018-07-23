"Челси" улучшит предложение по Ругани до 45 миллионов фунтов

Даниэле Ругани "Челси" улучшит свое предложение о покупке центрального защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани до 45 миллионов фунтов.

Ранее в этом месяце пресса сообщала, что представитель "синих" встречался в Милане со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи. Однако чемпионы Серии А незамедлительно отклонили стартовое предложение "Челси" в 36 млн. фунтов.

Как стало известно Goal, теперь клуб со "Стэмфорд Бридж" готов увеличить сумму до 45 млн. фунтов, и этого должно быть достаточно для приобретения 23-летнего итальянца, с которым главный тренер "Челси" Маурицио Сарри на протяжении двух сезонов работал в "Эмполи".

В свое время Ругани был ключевой фигурой в команде Сарри, обеспечив "Эмполи" выход в Серию А в своем первом сезоне. В своем втором сезоне в клубе Даниэле провел абсолютно каждый матч в рамках высшего дивизиона, но затем пути игрока и тренера разошлись.

Предполагается, что с договоренностью с самим Даниэле никаких проблем не возникнет. "Челси" готов платить защитнику около 4 млн. фунтов в год.



Метки Ругани, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2018 20:00

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  1. h22o 23.07.2018 21:29 # h22o
    а как же Кутепов?

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  2. klementino 23.07.2018 20:53 # klementino
    Ругани > вся лузерхуйская оборона

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  3. monsieurgood 23.07.2018 20:35 # monsieurgood
    безнесскар-чемпионскар

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