"Челси" предложил Хадсон-Одои место в первой команде и новый контракт
Юный нападающий "Челси" Каллум Хадсон-Одои был переведен в первую команду и получил предложение о новом контракте.
Хадсон-Одои считается ярчайшим продуктом академии "синих" последних лет, укрепив свою репутацию победой на Чемпионате Мира среди 17-летних с юношеской сборной Англии.
Среди претендентов на Каллума, лишь в ноябре заключившего профессиональный контракт, называются "Реал", "Барселона", "Вильярреал", "Ювентус", "Бавария" и "Монако".
Как стало известно Goal, по совету своего ассистента Джанфранко Дзолы главный тренер "Челси" Маурицио Сарри предпринял попытку отговорить 17-летнего игрока от ухода со "Стэмфорд Бридж".
Сарри пообещал сделать Хадсон-Одои членом первой команды в новом сезоне, вдобавок клуб предложил юниору новый пятилетний контакт на улучшенных условиях.
В данный момент Каллум, отметившийся голевой передачей на Педро в предсезонном матче против "Перт Глори", все еще обдумывает это предложение, оценивая свои шансы проявить себя в родном клубе.
23.07.2018 19:00
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пришли развивать, работать с чем есть. пусть пыжатся, Моур один фиг, в раскрытии талантов, лучший.
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Замена Азару через гот
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