"Челси" предложил Хадсон-Одои место в первой команде и новый контракт

Юный нападающий "Челси" Каллум Хадсон-Одои был переведен в первую команду и получил предложение о новом контракте.

Хадсон-Одои считается ярчайшим продуктом академии "синих" последних лет, укрепив свою репутацию победой на Чемпионате Мира среди 17-летних с юношеской сборной Англии.



Среди претендентов на Каллума, лишь в ноябре заключившего профессиональный контракт, называются "Реал", "Барселона", "Вильярреал", "Ювентус", "Бавария" и "Монако".



Как стало известно Goal, по совету своего ассистента Джанфранко Дзолы главный тренер "Челси" Маурицио Сарри предпринял попытку отговорить 17-летнего игрока от ухода со "Стэмфорд Бридж".



Сарри пообещал сделать Хадсон-Одои членом первой команды в новом сезоне, вдобавок клуб предложил юниору новый пятилетний контакт на улучшенных условиях.



В данный момент Каллум, отметившийся голевой передачей на Педро в предсезонном матче против "Перт Глори", все еще обдумывает это предложение, оценивая свои шансы проявить себя в родном клубе.