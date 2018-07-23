"Челси" предложил Хадсон-Одои место в первой команде и новый контракт

Каллум Хадсон-Одои Юный нападающий "Челси" Каллум Хадсон-Одои был переведен в первую команду и получил предложение о новом контракте.

Хадсон-Одои считается ярчайшим продуктом академии "синих" последних лет, укрепив свою репутацию победой на Чемпионате Мира среди 17-летних с юношеской сборной Англии.

Среди претендентов на Каллума, лишь в ноябре заключившего профессиональный контракт, называются "Реал", "Барселона", "Вильярреал", "Ювентус", "Бавария" и "Монако".

Как стало известно Goal, по совету своего ассистента Джанфранко Дзолы главный тренер "Челси" Маурицио Сарри предпринял попытку отговорить 17-летнего игрока от ухода со "Стэмфорд Бридж".

Сарри пообещал сделать Хадсон-Одои членом первой команды в новом сезоне, вдобавок клуб предложил юниору новый пятилетний контакт на улучшенных условиях.

В данный момент Каллум, отметившийся голевой передачей на Педро в предсезонном матче против "Перт Глори", все еще обдумывает это предложение, оценивая свои шансы проявить себя в родном клубе.



Метки контракты, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2018 19:00

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  1. alexomck 23.07.2018 19:40 # alexomck
    пришли развивать, работать с чем есть. пусть пыжатся, Моур один фиг, в раскрытии талантов, лучший.

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  2. mototroller 23.07.2018 19:39 # mototroller
    Замена Азару через гот

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