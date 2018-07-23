Мбаппе зазывал Канте в ПСЖ во время ЧМ-2018

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, что уговаривал полузащитника "Челси" Нголо Канте перейти к парижанам.

Ранее в этом месяце Канте отпраздновал с Мбаппе и другими своими партнерами по сборной Франции победу на Чемпионате Мира в России. Нголо доказал всей планете свой высочайший уровень, о котором поклонники английского футбола отлично осведомлены.



Отдельные таблоиды называют 27-летнего Канте целью номер один для ПСЖ на это трансферное окно. По слухам, чемпионы Лиги 1 могут заплатить около 100 миллионов фунтов за Нголо, и Мбаппе надеется, что этот переход действительно состоится.



"Это правда, что наш президент консультировался со мной насчет Нголо".



"Я разговаривал с Нголо во время Чемпионата Мира, но не очень подробно, потому что знаю, каково это, когда твои мозги бомбардируют трансферными сплетнями".



"Напоследок я оставил ему небольшую записку в кармане, которую он должен был обнаружить по возвращении домой", — сообщил Мбаппе France Football.