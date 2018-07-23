"Челси" надеется получить 70 миллионов фунтов с "Барселоны" за Виллиана
"Челси" продолжает переговоры с "Барселоной" о продаже Виллиана, но переход бразильского вингера в "Манчестер Юнайтед" исключает.
На прошлой неделе стало известно, что "Барселона" сделала уже свое третье предложение о покупке Виллиана. Каталонский клуб настойчив в своем желании заполучить игрока сборной Бразилии, несмотря на следующие в ответ отказы.
Как сообщает Evening Standard, "синие" готовы отпустить Виллиана, если "Барселона" улучшит свое предложение до 70 млн. фунтов. Еще одним претендентом на 29-летнего бразильца назывался "Юнайтед", однако переход игрока в этом направлении исключен.
Блокируя интерес "синих" к своему нападающему Антони Мартиалю, "красные дьяволы" столкнулись с тем, что "Челси" точно так же блокирует их интерес к Виллиану.
Прошлым летом "Челси" позволил полузащитнику Неманье Матичу уйти на "Олд Траффорд" за 40 миллионов фунтов и теперь не собирается повторять эту ошибку — если Виллиан и будет продан, то только в зарубежный клуб.
23.07.2018 17:00
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было бы сверхахуенно
еще ахуенней, чем победа над перл хуетой какой-то, с которой сегодня играли
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Виллиану 30 лет будет через две недели. 9 августа. Пусть идёт, он заслужил.
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