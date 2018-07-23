"Ливерпуль" мог купить Алиссона за 4 миллиона фунтов
"Ливерпуль" мог крупно сэкономить на приобретении голкипера Алиссона, но три года назад пожалел на бразильца 4 миллиона фунтов.
На прошлой неделе "Ливерпуль", наконец, представил 25-летнего Алиссона в качестве своего новичка. Одновременно "красные" обновили мировой трансферный рекорд по стоимости голкипера, заплатив "Роме" за первого номера сборной Бразилии 67 миллионов фунтов.
Издание Daily Mirror выяснило, что в 2015 году мерсисайдцы уже рассматривали вариант с приобретением Алиссона, который в тот момент выступал на родине за "Интернасионал" и оценивался всего в 4 миллиона фунтов, включая бонусы.
Посредники, работавшие с агентом голкипера, настаивали на переезде Алиссона в Англию, но скауты "Ливерпуля" не впечатлились молодым игроком. Спустя три года клуб "Энфилда" заплатил за бразильца в 17 раз больше.
23.07.2018 16:00
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Последние комментарии:
Значит в том возрасте он не выделялся ничем. Обычная история.
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10 лет назад мю мог купить мальчика который сосал хуи и долбился в очко в пригороде Парижа для потребностей в мальчиках красносого деда мороза алкоголика всего за 1000 евро. Спустя 8 лет вонючий скам купил черного мальчика бревно за 100 млн. Как лоханулся гавноклуп - вся суть этой заметки. 1к1
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О любом игроке можно такое написать, а сколько игроков, на которых каждый клуб тратил по таких 4 миллиона и из которых получались ноунеймы?
Наверняка больше 17 только у Ливерпуля за те же 3 года
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пахаха, безмозглые портовые шалашовки
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Алиска ,не подведи
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