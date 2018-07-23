"Ливерпуль" мог купить Алиссона за 4 миллиона фунтов

"Ливерпуль" мог крупно сэкономить на приобретении голкипера Алиссона, но три года назад пожалел на бразильца 4 миллиона фунтов.

На прошлой неделе "Ливерпуль", наконец, представил 25-летнего Алиссона в качестве своего новичка. Одновременно "красные" обновили мировой трансферный рекорд по стоимости голкипера, заплатив "Роме" за первого номера сборной Бразилии 67 миллионов фунтов.



Издание Daily Mirror выяснило, что в 2015 году мерсисайдцы уже рассматривали вариант с приобретением Алиссона, который в тот момент выступал на родине за "Интернасионал" и оценивался всего в 4 миллиона фунтов, включая бонусы.



Посредники, работавшие с агентом голкипера, настаивали на переезде Алиссона в Англию, но скауты "Ливерпуля" не впечатлились молодым игроком. Спустя три года клуб "Энфилда" заплатил за бразильца в 17 раз больше.