"Ливерпуль" мог купить Алиссона за 4 миллиона фунтов

Алиссон "Ливерпуль" мог крупно сэкономить на приобретении голкипера Алиссона, но три года назад пожалел на бразильца 4 миллиона фунтов.

На прошлой неделе "Ливерпуль", наконец, представил 25-летнего Алиссона в качестве своего новичка. Одновременно "красные" обновили мировой трансферный рекорд по стоимости голкипера, заплатив "Роме" за первого номера сборной Бразилии 67 миллионов фунтов.

Издание Daily Mirror выяснило, что в 2015 году мерсисайдцы уже рассматривали вариант с приобретением Алиссона, который в тот момент выступал на родине за "Интернасионал" и оценивался всего в 4 миллиона фунтов, включая бонусы.

Посредники, работавшие с агентом голкипера, настаивали на переезде Алиссона в Англию, но скауты "Ливерпуля" не впечатлились молодым игроком. Спустя три года клуб "Энфилда" заплатил за бразильца в 17 раз больше.



Метки Алиссон, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 23.07.2018 16:00

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  1. pauk 23.07.2018 16:39 # pauk
    Значит в том возрасте он не выделялся ничем. Обычная история.

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  2. frisby 23.07.2018 16:37 # frisby
    10 лет назад мю мог купить мальчика который сосал хуи и долбился в очко в пригороде Парижа для потребностей в мальчиках красносого деда мороза алкоголика всего за 1000 евро. Спустя 8 лет вонючий скам купил черного мальчика бревно за 100 млн. Как лоханулся гавноклуп - вся суть этой заметки. 1к1

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  3. abse 23.07.2018 16:29 # abse
    О любом игроке можно такое написать, а сколько игроков, на которых каждый клуб тратил по таких 4 миллиона и из которых получались ноунеймы?
    Наверняка больше 17 только у Ливерпуля за те же 3 года

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  4. mousta 23.07.2018 16:13 # mousta
    пахаха, безмозглые портовые шалашовки

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  5. mancunia-planet 23.07.2018 16:03 # mancunia-planet
    Алиска ,не подведи

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