Кариус задумался об уходе из "Ливерпуля"
Потеря места в стартовом составе и травля со стороны общественности наводят голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса на мысли о смене клуба.
Напомним, 25-летний немец лишился спокойного сна после двух своих грубейших ошибок в финале Лиги Чемпионов против "Реала" в конце мая.
Вернувшись для предсезонной подготовки, Лорис оказался буквально под микроскопом — пресса и болельщики поджидают любой осечки Кариуса, чтобы вновь наброситься с критикой.
Стоит отметить, сам Кариус этому только способствует. Лорис не лучшим образом провел товарищеские матчи против "Транмира" и дортмундской "Боруссии", а приход в "Ливерпуль" дорогостоящего Алиссона только усугубил его ситуацию.
Как утверждает The Telegraph, Лорис опечален тем, что Юрген Клопп не только приобрел Алиссона, но и сходу пообещал бразильцу роль первого номера. Кариус расстроен, что главный тренер не рассказал ему раньше о своих планах пригласить еще одного голкипера.
В оставшееся до старта сезона время Кариус собирается поразмышлять о своей ситуации. Лорис чувствует, что "Ливерпуль" его подвел, и теперь готов рассмотреть варианты с другими клубами.
23.07.2018 15:00
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Последние комментарии:
Надеюсь этот топарь останется, есть отличные шансы отвоевать звание первого вратаря обратно
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много кариуса
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Алиса норм замена Карисе) продолжайте в том же духе, слежу за вами
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Портовые шлюхи загнобили парня.
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Неужели косяки в последнем товарищеском матче его добили?
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скатертью дорога, пидр
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Я чёт не догоняю, это "Ливерпуль" его подвел???Он че совсем на всю голову хариус.
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Лорис чувствует, что "Ливерпуль" его подвел, и теперь готов рассмотреть варианты с другими клубами.
Источник: http://fapl.ru/posts/64018/
так-то оно так, да.
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И тут я поверил в Бога!!
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