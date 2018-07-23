Кариус задумался об уходе из "Ливерпуля"

Потеря места в стартовом составе и травля со стороны общественности наводят голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса на мысли о смене клуба.

Напомним, 25-летний немец лишился спокойного сна после двух своих грубейших ошибок в финале Лиги Чемпионов против "Реала" в конце мая.



Вернувшись для предсезонной подготовки, Лорис оказался буквально под микроскопом — пресса и болельщики поджидают любой осечки Кариуса, чтобы вновь наброситься с критикой.



Стоит отметить, сам Кариус этому только способствует. Лорис не лучшим образом провел товарищеские матчи против "Транмира" и дортмундской "Боруссии", а приход в "Ливерпуль" дорогостоящего Алиссона только усугубил его ситуацию.



Как утверждает The Telegraph, Лорис опечален тем, что Юрген Клопп не только приобрел Алиссона, но и сходу пообещал бразильцу роль первого номера. Кариус расстроен, что главный тренер не рассказал ему раньше о своих планах пригласить еще одного голкипера.



В оставшееся до старта сезона время Кариус собирается поразмышлять о своей ситуации. Лорис чувствует, что "Ливерпуль" его подвел, и теперь готов рассмотреть варианты с другими клубами.