Кариус задумался об уходе из "Ливерпуля"

Лорис Кариус Потеря места в стартовом составе и травля со стороны общественности наводят голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса на мысли о смене клуба.

Напомним, 25-летний немец лишился спокойного сна после двух своих грубейших ошибок в финале Лиги Чемпионов против "Реала" в конце мая.

Вернувшись для предсезонной подготовки, Лорис оказался буквально под микроскопом — пресса и болельщики поджидают любой осечки Кариуса, чтобы вновь наброситься с критикой.

Стоит отметить, сам Кариус этому только способствует. Лорис не лучшим образом провел товарищеские матчи против "Транмира" и дортмундской "Боруссии", а приход в "Ливерпуль" дорогостоящего Алиссона только усугубил его ситуацию.

Как утверждает The Telegraph, Лорис опечален тем, что Юрген Клопп не только приобрел Алиссона, но и сходу пообещал бразильцу роль первого номера. Кариус расстроен, что главный тренер не рассказал ему раньше о своих планах пригласить еще одного голкипера.

В оставшееся до старта сезона время Кариус собирается поразмышлять о своей ситуации. Лорис чувствует, что "Ливерпуль" его подвел, и теперь готов рассмотреть варианты с другими клубами.



Метки Кариус, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. mazinho-united 23.07.2018 16:28 # mazinho-united
    Надеюсь этот топарь останется, есть отличные шансы отвоевать звание первого вратаря обратно

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  2. manutd-20champ 23.07.2018 16:22 # manutd-20champ
    много кариуса

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  3. mancunia-planet 23.07.2018 15:41 # mancunia-planet
    Алиса норм замена Карисе) продолжайте в том же духе, слежу за вами

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  4. prideoflondon 23.07.2018 15:33 # prideoflondon
    Портовые шлюхи загнобили парня.

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  5. ildivo 23.07.2018 15:33 # ildivo
    Неужели косяки в последнем товарищеском матче его добили?

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  6. metropol 23.07.2018 15:28 # metropol
    скатертью дорога, пидр

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  7. suiter 23.07.2018 15:05 # suiter
    Я чёт не догоняю, это "Ливерпуль" его подвел???Он че совсем на всю голову хариус.

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  8. best-fanunited 23.07.2018 15:04 # best-fanunited
    Лорис чувствует, что "Ливерпуль" его подвел, и теперь готов рассмотреть варианты с другими клубами.

    Источник: http://fapl.ru/posts/64018/

    так-то оно так, да.

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  9. shamrock 23.07.2018 15:04 # shamrock
    И тут я поверил в Бога!!

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