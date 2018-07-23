Президент "Баварии" рад, что Озил ушел из сборной Германии

Месут Озил Президент "Баварии" Ули Хенесс рад, что плеймейкер "Арсенала" Месут Озил ушел из сборной Германии.

Накануне 29-летний Озил объявил о завершении международной карьеры. На решение Месута повлияла реакция немецкой общественности на его фото с президентом Турции Реджепом Эрдоганом незадолго до старта Чемпионата Мира в России.

Хенесс такому поступку Озила только обрадовался. По мнению Ули, "канонир" уже несколько лет ничего не показывает в сборной, и без него Германии будет только лучше.

"Я рад, что это, наконец, случилось. Последние годы Озил играл просто дерьмово. Свой последний отбор он совершил еще до Чемпионата Мира 2014 года. Он не делал на поле ничего другого, кроме передач поперек", - цитирует Хенесса издание Bild.




Метки Озил, сборная Германии, Хенесс

Автор foxmcfc   

Дата 23.07.2018 14:45

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  1. red-devil-4ever 23.07.2018 14:49 # red-devil-4ever
    Лучший игрок сборной Германии (5): 2011, 2012, 2013, 2015, 2016

    П - правильно все сказал

    (ответить)

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