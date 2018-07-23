"Вулверхэмптон" согласовал трансфер Моутиньо

Новичок Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" договорился о приобретении полузащитника "Монако" Жоао Моутиньо.

В предыдущие годы на Моутиньо претендовали "Челси", "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". И несмотря на желание португальца попробовать себя в Премьер-Лиге, каждый раз Жоао выбирал иное направление для развития своей карьеры.



В 31 год Моутиньо, наконец, решился перебраться в Англию, откликнувшись на предложение "Вулверхэмптона". Новичок Премьер-Лиги уже договорился о компенсации за Жоао, утверждает Sky Sports.



Сделка по приобретению чемпиона Европы обойдется "волкам" в 5 миллионов фунтов. В ближайшие дни Моутиньо прибудет на "Молинью", где пройдет медицинское обследование и подпишет личный контракт.