"Вулверхэмптон" согласовал трансфер Моутиньо
Новичок Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" договорился о приобретении полузащитника "Монако" Жоао Моутиньо.
В предыдущие годы на Моутиньо претендовали "Челси", "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". И несмотря на желание португальца попробовать себя в Премьер-Лиге, каждый раз Жоао выбирал иное направление для развития своей карьеры.
В 31 год Моутиньо, наконец, решился перебраться в Англию, откликнувшись на предложение "Вулверхэмптона". Новичок Премьер-Лиги уже договорился о компенсации за Жоао, утверждает Sky Sports.
Сделка по приобретению чемпиона Европы обойдется "волкам" в 5 миллионов фунтов. В ближайшие дни Моутиньо прибудет на "Молинью", где пройдет медицинское обследование и подпишет личный контракт.
23.07.2018 14:00
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Последние комментарии:
усиляются почище некоторых "топов". да и по нормальной цене.
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невеш, патрисиу, моутинью + мб андре гомеш, жоао марио и андре силва
неплохая замашка на высокие позиции в лиге
прям фарм-клуб мендеша
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У них же есть один топ. Невеш вроде. Норм там португальская диаспора нарисовывается
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ахахах, кто-то покупают мутиньо за 5 млн, а кто-то фреда за 80 млн. + бонусы
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Португальский агент что то мутить...
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