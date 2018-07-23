"Вулверхэмптон" согласовал трансфер Моутиньо

Жоао Моутиньо Новичок Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" договорился о приобретении полузащитника "Монако" Жоао Моутиньо.

В предыдущие годы на Моутиньо претендовали "Челси", "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". И несмотря на желание португальца попробовать себя в Премьер-Лиге, каждый раз Жоао выбирал иное направление для развития своей карьеры.

В 31 год Моутиньо, наконец, решился перебраться в Англию, откликнувшись на предложение "Вулверхэмптона". Новичок Премьер-Лиги уже договорился о компенсации за Жоао, утверждает Sky Sports.

Сделка по приобретению чемпиона Европы обойдется "волкам" в 5 миллионов фунтов. В ближайшие дни Моутиньо прибудет на "Молинью", где пройдет медицинское обследование и подпишет личный контракт.




Метки Вулверхэмптон, Монако, Моутиньо

Автор foxmcfc   

Дата 23.07.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 697

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. danilych89 23.07.2018 14:56 # danilych89
    усиляются почище некоторых "топов". да и по нормальной цене.

    (ответить)

  2. frankylamp 23.07.2018 14:53 # frankylamp
    невеш, патрисиу, моутинью + мб андре гомеш, жоао марио и андре силва

    неплохая замашка на высокие позиции в лиге

    прям фарм-клуб мендеша

    (ответить)

  3. recyjoed 23.07.2018 14:29 # recyjoed
    У них же есть один топ. Невеш вроде. Норм там португальская диаспора нарисовывается

    (ответить)

  4. mousta 23.07.2018 14:13 # mousta
    ахахах, кто-то покупают мутиньо за 5 млн, а кто-то фреда за 80 млн. + бонусы

    (ответить)

  5. firmino9 23.07.2018 14:02 # firmino9
    Португальский агент что то мутить...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: