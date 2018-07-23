"Юнайтед" продаст Мартиаля, но только в Европу

Антони Мартиаль Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо не будет удерживать против воли нападающего Антони Мартиаля, но предпочтет продать француза за границу.

Только накануне Моуриньо намекнул, что следующий сезон Мартиаль обязательно проведет на "Олд Траффорд". По словам Жозе, иногда желания человека не совпадают с возможностями.

Однако спустя несколько часов все авторитетные издания – в том числе The Guardian и The Telegraph – подхватили информацию о грядущем уходе Антони из "Манчестер Юнайтед". Моуриньо все-таки отпустит нападающего, но только при соблюдении двух условий.

Во-первых, "дьяволы" хотят заработать на продаже Мартиаля и отбить те 38 миллионов фунтов, что были уплачены "Монако" три года назад. Скорее всего, торги начнутся с суммы в 50 миллионов фунтов.

Во-вторых, Моуриньо не хочет усиливать своих конкурентов по Премьер-Лиге, поэтому предпочел бы продать Мартиаля в Европу. Жозе рассчитывает на Антони, пока лидеры "Юнайтед", задействованные на Чемпионате Мира, набирают форму. После того, как Ромелу Лукаку и Маркус Рэфшорд вернутся из отпуска, француз сможет спокойно покинуть клуб.




Метки Манчестер Юнайтед, Мартиаль

Автор foxmcfc   

Дата 23.07.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. moneymaker 23.07.2018 13:13 # moneymaker
    Кроме как в Англии он уже нигде не нужен. Так что останется

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  2. aliabiev 23.07.2018 13:13 # aliabiev
    да быстрее решайте уже, мю так и в 4 не попадет, если не закроет проблемные места

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  3. gin 23.07.2018 13:05 # gin
    С учётом, что его мариновали на скамейке, 50 млн никто не заплатит.

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