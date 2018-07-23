"Юнайтед" продаст Мартиаля, но только в Европу

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо не будет удерживать против воли нападающего Антони Мартиаля, но предпочтет продать француза за границу.

Только накануне Моуриньо намекнул, что следующий сезон Мартиаль обязательно проведет на "Олд Траффорд". По словам Жозе, иногда желания человека не совпадают с возможностями.



Однако спустя несколько часов все авторитетные издания – в том числе The Guardian и The Telegraph – подхватили информацию о грядущем уходе Антони из "Манчестер Юнайтед". Моуриньо все-таки отпустит нападающего, но только при соблюдении двух условий.



Во-первых, "дьяволы" хотят заработать на продаже Мартиаля и отбить те 38 миллионов фунтов, что были уплачены "Монако" три года назад. Скорее всего, торги начнутся с суммы в 50 миллионов фунтов.



Во-вторых, Моуриньо не хочет усиливать своих конкурентов по Премьер-Лиге, поэтому предпочел бы продать Мартиаля в Европу. Жозе рассчитывает на Антони, пока лидеры "Юнайтед", задействованные на Чемпионате Мира, набирают форму. После того, как Ромелу Лукаку и Маркус Рэфшорд вернутся из отпуска, француз сможет спокойно покинуть клуб.